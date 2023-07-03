Володин: Калининградская область больше других регионов пострадала от санкций

Калининградская область больше других регионов пострадала от санкций, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время визита в регион. Об этом пишет ТАСС в понедельник, 3 июля.

По словам Володина, сейчас 10 регионов получают материальную поддержку в связи с низкой бюджетной обеспеченностью. «Но мы также можем при обсуждении бюджета, постановления, принять решение по поддержке Калининграда, учитывая, что это регион особый», — сказал председатель Госдумы.

«Учитывая, что порядка 40% товарооборота приходится на морские перевозки, нам надо учитывать и этот фактор — наличие недружественных стран у границы Калининградской области, которые делают все для того, чтобы остановить развитие нашей страны. Понятно, что территории, которые находятся ближе всего к этим странам, испытывают больше проблем, поэтому мы должны сделать все своей стороны, чтобы было больше внимания к таким регионам», — добавил Володин.

Итоги рабочей поездки в Калининградскую область Совет Госдумы намерен обсудить на заседании с Правительством РФ 10 июля.