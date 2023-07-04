Суд: иск Генпрокуратуры к Колеснику связан с нарушениями антикоррупционного законодательства

Иск заместителя генпрокурора РФ к депутату Госдумы Андрею Колеснику связан с нарушениями антикоррупционного законодательства, которые были выявлены надзорным ведомством. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного суда.



«Исковые требования связаны с выявленными ведомством нарушениями антикоррупционного законодательства, которые связаны с незаконным приобретением ответчиком и скрытым владением акциями АО „Калининградский морской торговый порт“. Иск принят к производству суда», — отметили в пресс-службе. Очередное предварительное заседание по делу назначено на 7 июля 2023 года.

Ранее стало известно, что заместитель генпрокурора РФ подал иск к депутату Госдумы Андрею Колеснику, связанный с акциями Калининградского морского торгового порта. Издание «Ведомости» сообщило со ссылкой на источник, близкий к терминалу, что речь идет о возможном изъятии 28,5% ценных бумаг у его семьи в доход государства. Колесник подтвердил изданию факт судебного разбирательства, заявив, что считает дело «нормальным гражданским иском» и что у руководства Госдумы нет к нему претензий. Помимо депутата ответчиками по делу выступают его супруга телеведущая Марина Лысенко и теща Надежда Лысенко.