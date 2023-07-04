«Сейчас идет зачистка элит»: Колесник прокомментировал претензии Генпрокуратуры РФ

Претензии Генпрокуратуры к Андрею Колеснику связаны с его членством в комитете по транспорту и развитию инфраструктуры Госдумы РФ. Об этом «Новому Калининграду» рассказал сам депутат.



По словам Колесника, проверка Генпрокуратуры РФ в отношении него — последствия недавней судебной истории, связанной с продажей акций Калининградского морского торгового порта «группе лиц, в которую входит иностранный инвестор». «В свое время в порту была оставшаяся от прежних хозяев оффшорная фирма — ну вот от нее избавляются. Вот и нас по ходу проверяют — нормальная история. Если бы этого не было, то никто бы никаких претензий не имел [ко мне]», — рассказал парламентарий.

Основные претензии Генпрокуратуры, отметил депутат, заключаются в том, что его семья владеет активами порта и при этом сам он состоит в комитете по транспорту Госдумы РФ. «Либо отказаться [от ценных бумаг предприятия], либо уйти из комитета по транспорту. При чем тут моя бывшая работа, я не пойму? Я два года назад вообще-то уволился. Акции в доверительном управлении — все в соответствии с законом. — рассудил Колесник. — В принципе, конечно, если надо, то я уйду из комитета по транспорту в другой комитет. Жалко, конечно, потому что я разбираюсь уже и в авиации, и в железнодорожном [сообщении], к которым не имею никакого отношения. Уйду в комитет по физкультуре и спорту — я все-таки заслуженный тренер России. Но тогда можно сказать, что я спортсменов лоббирую».

Колесник подчеркнул, что у руководства Госдумы к нему претензий нет и председатель комитета по транспорту против его ухода в другой комитет: «Не знаю, какой у меня конфликт интересов может быть, когда каждый закон 20 раз проверяется на антикоррупционную составляющую пока дойдет до своей реализации? Я, честно говоря, не вижу никаких коррупционных составляющих в своих действиях. Вообще, меня пригласили в этот комитет — фракция попросила, потому что я был специалист по транспорту. А в комитете по обороне — все военные, а в комитете по медицине — медики, а в комитете по коррупции — все бывшие сотрудники прокуратуры и ФСБ».

Он добавил, что сейчас прокуратура по всей стране проверяет людей, связанных с властью на предмет коррупционных нарушений. «Это политическая история — сейчас идет зачистка элит. Сейчас время такое — надо проверять всех. Мое мнение, что если ты работаешь во власти России, то у тебя все должно быть в Российской Федерации. Никаких не должно быть оффшоров и никаких еще историй, связанных с зарубежным бизнесом. У меня этого ничего нет — все до последней копейки находится здесь», — утверждает Колесник.

На вопрос о том, что если прокуратура будет настаивать на изъятии у его семьи акций порта, согласится ли он с таким требованием, Колесник ответил: «Я не понимаю, почему изъять? Но сейчас время такое: родина прикажет — я и сам бы отдал [акции]! Штаны последние отдал бы!».

Ранее стало известно, что заместитель генпрокурора РФ подал гражданский иск к депутату Госдумы Андрею Колеснику, связанный с акциями Калининградского морского торгового порта. Издание «Ведомости» сообщило со ссылкой на источник, близкий к терминалу, что речь идет о возможном изъятии 28,5% ценных бумаг у его семьи в доход государства. Помимо депутата ответчиками по делу выступают его супруга телеведущая Марина Лысенко и теща Надежда Лысенко.

«Новому Калининграду» рассказали в облсуде, что иск Генпрокуратуры к Колеснику связан с нарушениями антикоррупционного законодательства. «Исковые требования связаны с выявленными ведомством нарушениями антикоррупционного законодательства, которые связаны с незаконным приобретением ответчиком и скрытым владением акциями АО „Калининградский морской торговый порт“. Иск принят к производству суда», — отметили в пресс-службе ведомства.