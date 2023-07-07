Китайская жесть и кабардинская паста: Лютаревич рассказал о ценах на калининградские консервы

Китайская жесть и кабардинская паста: Лютаревич рассказал о ценах на калининградские консервы
Фото / Виталий Невар / Новый Калининград
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Цена на калининградские рыбные консервы не менялась в течение года. Об этом в четверг, 6 июля, в эфире радио «Балтик Плюс» сообщил председатель совета директоров ГК «За Родину» Сергей Лютаревич, пояснив, из чего складывается цена одной банки продукта.

«Жесть идет из Китая, — пояснил Лютаревич. — Цены в юанях, поэтому, к сожалению, себестоимость продукции растет. Но это никак не сказывается на той отпускной цене, которую делает компания „За Родину“. Я думаю, что где-то около года у нас оптовые цены не растут. Мы как продавали кильку в томатном соусе по 38 рублей 40 копеек с завода, так и продаем».

Торговым сетям, по словам Лютаревича, претензии предъявлять «можно, но бесполезно».

«Мы анализируем полки всей Российской Федерации, в том числе федеральных сетей. Я вам точно скажу, что самая низкая цена на нашу продукцию в федеральных сетках и в наших региональных („Спар“, „Виктория“). Там самая маленькая наценка, и у нас с ними соглашение есть, поэтому к нашим сетям претензий никаких нет, они молодцы».

Возвращаясь к ценообразованию, Лютаревич добавил, что вся рыба, используемая для изготовления консервов, — калининградская. Рабочие руки — калининградские, жестяная банка изготавливается на Калининградском тарном комбинате, но из китайской жести (овальная крышка также идет из Китая). Большая часть томатной пасты идет из Китая и Ирана, однако в Кабардино-Балкарии, по словам Лютаревича, открылся новый завод, и «За Родину» ожидают первую партию пасты с этого предприятия.

«Дальше будем работать на ней. Это будет комфортно в плане ценообразования, потому что логистика стала очень дорогая», — заключил производитель.

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