«Балтберегозащита» нашла подрядчика для завершения берегоукрепления в Отрадном

«Балтберегозащита» нашла подрядчика для завершения берегоукрепления в Отрадном
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Состояние морских пляжей

В Калининградской области нашли подрядчика для завершения работ по берегоукреплению в Отрадном. Как указано на портале госзакупок, было подано три заявки, две из них отклонили. Контракт получила компания «Экватор», снизившая начальную цену на 11,6 млн рублей — до 161,2 млн рублей. Заказчиком выступает «Балтберегозащита». Подрядчик должен завершить работы по реконструкции свайной опояски на протяжении 900 метров до конца года.

В апреле ООО «Экватор» получило контракт стоимостью 324,2 млн рублей на ремонт берегозащитных сооружений в пос. Лесном на Куршской косе.

Ранее суд признал недействительными итоги торгов на укрепление берегового склона в Отрадном и Светлогорске. Работы выполняла компания «ЯнтарьСервисБалтик», общая стоимость двух контрактов — почти 400 млн рублей. Иск к подрядчику и «Балтберегозащите», которая выступала заказчиком работ, подала областная прокуратура. В ведомстве указали, что «ЯнтарьСервисБалтик» была единственной компанией, заявившейся на участие в торгах, при этом в конце 2021 года ее привлекли к административной ответственности по статье о незаконном вознаграждении от имени юрлица и оштрафовали на 1 млн рублей.

Согласно порталу госзакупок, контракт на берегоукрепление в Отрадном с «ЯнтарьСервисБалтик» на сумму 242,6 млн рублей, заключенный в апреле 2022 года, признан недействительным. Он был исполнен на 165,1 млн рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter