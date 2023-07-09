«Балтберегозащита» нашла подрядчика для завершения берегоукрепления в Отрадном

В Калининградской области нашли подрядчика для завершения работ по берегоукреплению в Отрадном. Как указано на портале госзакупок, было подано три заявки, две из них отклонили. Контракт получила компания «Экватор», снизившая начальную цену на 11,6 млн рублей — до 161,2 млн рублей. Заказчиком выступает «Балтберегозащита». Подрядчик должен завершить работы по реконструкции свайной опояски на протяжении 900 метров до конца года.



В апреле ООО «Экватор» получило контракт стоимостью 324,2 млн рублей на ремонт берегозащитных сооружений в пос. Лесном на Куршской косе.

Ранее суд признал недействительными итоги торгов на укрепление берегового склона в Отрадном и Светлогорске. Работы выполняла компания «ЯнтарьСервисБалтик», общая стоимость двух контрактов — почти 400 млн рублей. Иск к подрядчику и «Балтберегозащите», которая выступала заказчиком работ, подала областная прокуратура. В ведомстве указали, что «ЯнтарьСервисБалтик» была единственной компанией, заявившейся на участие в торгах, при этом в конце 2021 года ее привлекли к административной ответственности по статье о незаконном вознаграждении от имени юрлица и оштрафовали на 1 млн рублей.