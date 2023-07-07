Картофель и томаты — дороже: как изменились цены в калининградских супермаркетах (мониторинг)

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Мониторинги цен на продукты

За последние три недели наиболее ощутимые изменения в ценах калининградских ритейлеров, как и прежде, наблюдаются в категории «Овощи и фрукты». В продаже вместо старого картофеля появился молодой, стоимость которого значительно выше. В зависимости от торговой сети цена за килограмм увеличилась на 10-35 рублей. У отдельных ритейлеров подорожала морковь (на 5-11 рублей). Цена на репчатый лук колеблется: в двух торговых сетях стоимость килограмма снизилась на 10 рублей, в одной — напротив, увеличилась на 7 рублей.

Помидоры в двух торговых сетях из трех подорожали (на 10-30 рублей). В то же время огурцы у всех ритейлеров существенно подешевели (на 27-40 рублей из расчета на килограмм). Из фруктов наблюдается рост цен на апельсины и яблоки. При этом бананы, напротив, подешевели.

Что касается остальных товаров из списка мониторинга «Нового Калининграда», то наиболее ощутимо изменилась цена на рис: у двух ритейлеров из трех он подорожал на 9-10 рублей. Стоимость сахара колеблется, в среднем килограмм этого товара в торговых сетях сейчас можно купить за 80-85 рублей.

Отметим, что в некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента.

Товар

Торговая сеть, цены в рублях

«Спар»*

«Виктория»**

«Пятерочка»***

Хлеб «Дарницкий», 580 г


28,99, по акции (цена не изм.)

33,90 (цена не изм.)

33,49 (цена не изм.)

Молоко, 2,5%, 800 мл

44,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

44,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

42,49 «Залесский фермер» (-1,3 руб.)

Кефир, 2,5%, 800 мл


53,99 «Залесский фермер» (+4 руб.)

54,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

49,49 «Залесский фермер» (-2,7 руб.)

Сметана, 20%, 315 г

68,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

68,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

49,29 «Залесский фермер» (-14,7 руб.)

Творог, 5%, 180 г

85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

79,90 «Залесский фермер», по акции (цена не изм.)

84,99 «Залесский фермер» (+1,8 руб.)

Филе куриное, 1 кг

399,99 (+30 руб.)

359, по акции (-40,99 руб.)

399,99 (+20 руб.)

Фарш «Домашний», 400 г


159,96 на вес, по акции

139,90 «Великолукский МК», по акции (-30 руб.)

179,99 «Мираторг» (-20 руб.)

Говядина тушеная, высший сорт, 325 г

249,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.)

259,90 «Сохраним традиции» (+100 руб.)

205,99 «Сохраним традиции», по акции (цена не изм.)

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг

69,99 «Макфа» (+20 руб.)

59,90 «Макфа», по акции (-10 руб.)

72,99 «Предпортовая»

Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

59,99 (-10 руб.)

69,90 (цена не изм.)

64,90

Рис, 800-900 г

89,99 (+10 руб.)

79,90 (цена не изм.)

97,49 (+9 руб.)

Гречка, 800 г

79,99 (цена не изм.)


69,90 (цена не изм.)

68,99, по акции (-15 руб.)

Макароны «Макфа», 450 г

64,99 (+1 руб.)

64,90, по акции (+5 руб.)

55,99, по акции (+6 руб.)

Масло сливочное, 72,5%, 180 г

142,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (-17 руб.)

142,90 АО «Молоко» (Крестьянское) (-7 руб.)

142,99 «Залесский фермер» (+3 руб.)

Масло подсолнечное, 1 л

109,99 «Олейна», по акции (-20 руб.)


129,90 «Олейна», по акции (цена не изм.)

129,99 «Олейна» (+6 руб.)

Сахар, 1 кг

79,99, по акции (-5 руб.)

84,90 (цена не изм.)

77,99 (+6 руб.)

Овощи и фрукты

Картофель, 1 кг

59,99, молодой, по акции (+35 руб.)

49,90, молодой, по акции (+10 руб.)

58,99, молодой (+25 руб.)

Лук репчатый, 1 кг

59,99, по акции (-10 руб.)

59,90, по акции (-10 руб.)

79,99 (+7 руб.)

Капуста белокочанная, 1 кг

69,99, молодая, по акции

69,90, молодая, по акции (-20 руб.)

66,49, молодая (-1,5 руб.)

Морковь, 1 кг

89,99 (цена не изм.)

94,90 (+5 руб.)

88,99 (+11 руб.)

Огурцы, 1 кг

99,99, по акции (-30 руб.)

119,90, по акции (-40 руб.)

113,99 (-27 руб.)

Помидоры, 1 кг

99,99 (цена не изм.)

119,90, по акции (+30 руб.)

98,99 (+9 руб.)

Лимоны, 1 кг

149,99 (+20 руб.)

169,90 (цена не изм.)

145,99 (+3 руб.)

Апельсины, 1 кг

129,99, по акции (+40 руб.)

129,90 (+5 руб.)

нет

Яблоки, 1 кг

99,99 «Голден» (цена не изм.)

99,90 «Голден» (+10 руб.)

94,99 «Голден» (+8 руб.)

Бананы, 1 кг

99,99 (-30 руб.)

99,90 (-30 руб.)

132,99 (-1 руб.)


Общая стоимость корзины

2750,71 (+67,97 руб.)

2757,5 (-27,9 руб.)

2638,46 (без учета апельсинов)

Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 7 июля 2023 года.

В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлой неделей. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объемов, или товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Панина, 2а.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Гайдара, 120.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Панина, 1.

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