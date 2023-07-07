Картофель и томаты — дороже: как изменились цены в калининградских супермаркетах (мониторинг)

За последние три недели наиболее ощутимые изменения в ценах калининградских ритейлеров, как и прежде, наблюдаются в категории «Овощи и фрукты». В продаже вместо старого картофеля появился молодой, стоимость которого значительно выше. В зависимости от торговой сети цена за килограмм увеличилась на 10-35 рублей. У отдельных ритейлеров подорожала морковь (на 5-11 рублей). Цена на репчатый лук колеблется: в двух торговых сетях стоимость килограмма снизилась на 10 рублей, в одной — напротив, увеличилась на 7 рублей.
Помидоры в двух торговых сетях из трех подорожали (на 10-30 рублей). В то же время огурцы у всех ритейлеров существенно подешевели (на 27-40 рублей из расчета на килограмм). Из фруктов наблюдается рост цен на апельсины и яблоки. При этом бананы, напротив, подешевели.
Что касается остальных товаров из списка мониторинга «Нового Калининграда», то наиболее ощутимо изменилась цена на рис: у двух ритейлеров из трех он подорожал на 9-10 рублей. Стоимость сахара колеблется, в среднем килограмм этого товара в торговых сетях сейчас можно купить за 80-85 рублей.
Отметим, что в некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента.
|
Товар
|
Торговая сеть, цены в рублях
|
«Спар»*
|
«Виктория»**
|
«Пятерочка»***
|
Хлеб «Дарницкий», 580 г
|
28,99, по акции (цена не изм.)
|
33,90 (цена не изм.)
|
33,49 (цена не изм.)
|
Молоко, 2,5%, 800 мл
|
44,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
44,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
42,49 «Залесский фермер» (-1,3 руб.)
|
Кефир, 2,5%, 800 мл
|
53,99 «Залесский фермер» (+4 руб.)
|
54,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
49,49 «Залесский фермер» (-2,7 руб.)
|
Сметана, 20%, 315 г
|
68,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
68,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
49,29 «Залесский фермер» (-14,7 руб.)
|
Творог, 5%, 180 г
|
85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
79,90 «Залесский фермер», по акции (цена не изм.)
|
84,99 «Залесский фермер» (+1,8 руб.)
|
Филе куриное, 1 кг
|
399,99 (+30 руб.)
|
359, по акции (-40,99 руб.)
|
399,99 (+20 руб.)
|
Фарш «Домашний», 400 г
|
159,96 на вес, по акции
|
139,90 «Великолукский МК», по акции (-30 руб.)
|
179,99 «Мираторг» (-20 руб.)
|
Говядина тушеная, высший сорт, 325 г
|
249,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.)
|
259,90 «Сохраним традиции» (+100 руб.)
|
205,99 «Сохраним традиции», по акции (цена не изм.)
|
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг
|
69,99 «Макфа» (+20 руб.)
|
59,90 «Макфа», по акции (-10 руб.)
|
72,99 «Предпортовая»
|
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
|
59,99 (-10 руб.)
|
69,90 (цена не изм.)
|
64,90
|
Рис, 800-900 г
|
89,99 (+10 руб.)
|
79,90 (цена не изм.)
|
97,49 (+9 руб.)
|
Гречка, 800 г
|
79,99 (цена не изм.)
|
69,90 (цена не изм.)
|
68,99, по акции (-15 руб.)
|
Макароны «Макфа», 450 г
|
64,99 (+1 руб.)
|
64,90, по акции (+5 руб.)
|
55,99, по акции (+6 руб.)
|
Масло сливочное, 72,5%, 180 г
|
142,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (-17 руб.)
|
142,90 АО «Молоко» (Крестьянское) (-7 руб.)
|
142,99 «Залесский фермер» (+3 руб.)
|
Масло подсолнечное, 1 л
|
109,99 «Олейна», по акции (-20 руб.)
|
129,90 «Олейна», по акции (цена не изм.)
|
129,99 «Олейна» (+6 руб.)
|
Сахар, 1 кг
|
79,99, по акции (-5 руб.)
|
84,90 (цена не изм.)
|
77,99 (+6 руб.)
|
Овощи и фрукты
|
Картофель, 1 кг
|
59,99, молодой, по акции (+35 руб.)
|
49,90, молодой, по акции (+10 руб.)
|
58,99, молодой (+25 руб.)
|
Лук репчатый, 1 кг
|
59,99, по акции (-10 руб.)
|
59,90, по акции (-10 руб.)
|
79,99 (+7 руб.)
|
Капуста белокочанная, 1 кг
|
69,99, молодая, по акции
|
69,90, молодая, по акции (-20 руб.)
|
66,49, молодая (-1,5 руб.)
|
Морковь, 1 кг
|
89,99 (цена не изм.)
|
94,90 (+5 руб.)
|
88,99 (+11 руб.)
|
Огурцы, 1 кг
|
99,99, по акции (-30 руб.)
|
119,90, по акции (-40 руб.)
|
113,99 (-27 руб.)
|
Помидоры, 1 кг
|
99,99 (цена не изм.)
|
119,90, по акции (+30 руб.)
|
98,99 (+9 руб.)
|
Лимоны, 1 кг
|
149,99 (+20 руб.)
|
169,90 (цена не изм.)
|
145,99 (+3 руб.)
|
Апельсины, 1 кг
|
129,99, по акции (+40 руб.)
|
129,90 (+5 руб.)
|
нет
|
Яблоки, 1 кг
|
99,99 «Голден» (цена не изм.)
|
99,90 «Голден» (+10 руб.)
|
94,99 «Голден» (+8 руб.)
|
Бананы, 1 кг
|
99,99 (-30 руб.)
|
99,90 (-30 руб.)
|
132,99 (-1 руб.)
|
|
Общая стоимость корзины
|
2750,71 (+67,97 руб.)
|
2757,5 (-27,9 руб.)
|
2638,46 (без учета апельсинов)
Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 7 июля 2023 года.
В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлой неделей. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объемов, или товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Панина, 2а.
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Гайдара, 120.
***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Панина, 1.
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав
Ctrl+Enter