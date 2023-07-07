Картофель и томаты — дороже: как изменились цены в калининградских супермаркетах (мониторинг)

За последние три недели наиболее ощутимые изменения в ценах калининградских ритейлеров, как и прежде, наблюдаются в категории «Овощи и фрукты». В продаже вместо старого картофеля появился молодой, стоимость которого значительно выше. В зависимости от торговой сети цена за килограмм увеличилась на 10-35 рублей. У отдельных ритейлеров подорожала морковь (на 5-11 рублей). Цена на репчатый лук колеблется: в двух торговых сетях стоимость килограмма снизилась на 10 рублей, в одной — напротив, увеличилась на 7 рублей.



Помидоры в двух торговых сетях из трех подорожали (на 10-30 рублей). В то же время огурцы у всех ритейлеров существенно подешевели (на 27-40 рублей из расчета на килограмм). Из фруктов наблюдается рост цен на апельсины и яблоки. При этом бананы, напротив, подешевели.

Что касается остальных товаров из списка мониторинга «Нового Калининграда», то наиболее ощутимо изменилась цена на рис: у двух ритейлеров из трех он подорожал на 9-10 рублей. Стоимость сахара колеблется, в среднем килограмм этого товара в торговых сетях сейчас можно купить за 80-85 рублей.

Отметим, что в некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента.

Товар Торговая сеть, цены в рублях «Спар»* «Виктория»** «Пятерочка»*** Хлеб «Дарницкий», 580 г

28,99, по акции (цена не изм.) 33,90 (цена не изм.) 33,49 (цена не изм.) Молоко, 2,5%, 800 мл 44,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 44,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 42,49 «Залесский фермер» (-1,3 руб.) Кефир, 2,5%, 800 мл

53,99 «Залесский фермер» (+4 руб.) 54,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 49,49 «Залесский фермер» (-2,7 руб.) Сметана, 20%, 315 г 68,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 68,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 49,29 «Залесский фермер» (-14,7 руб.) Творог, 5%, 180 г 85,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 79,90 «Залесский фермер», по акции (цена не изм.) 84,99 «Залесский фермер» (+1,8 руб.) Филе куриное, 1 кг 399,99 (+30 руб.) 359, по акции (-40,99 руб.) 399,99 (+20 руб.) Фарш «Домашний», 400 г

159,96 на вес, по акции 139,90 «Великолукский МК», по акции (-30 руб.) 179,99 «Мираторг» (-20 руб.) Говядина тушеная, высший сорт, 325 г 249,99 «Сохраним традиции» (цена не изм.) 259,90 «Сохраним традиции» (+100 руб.) 205,99 «Сохраним традиции», по акции (цена не изм.) Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 69,99 «Макфа» (+20 руб.) 59,90 «Макфа», по акции (-10 руб.) 72,99 «Предпортовая» Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 59,99 (-10 руб.) 69,90 (цена не изм.) 64,90 Рис, 800-900 г 89,99 (+10 руб.) 79,90 (цена не изм.) 97,49 (+9 руб.) Гречка, 800 г 79,99 (цена не изм.)

69,90 (цена не изм.) 68,99, по акции (-15 руб.) Макароны «Макфа», 450 г 64,99 (+1 руб.) 64,90, по акции (+5 руб.) 55,99, по акции (+6 руб.) Масло сливочное, 72,5%, 180 г 142,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (-17 руб.) 142,90 АО «Молоко» (Крестьянское) (-7 руб.) 142,99 «Залесский фермер» (+3 руб.) Масло подсолнечное, 1 л 109,99 «Олейна», по акции (-20 руб.)

129,90 «Олейна», по акции (цена не изм.) 129,99 «Олейна» (+6 руб.) Сахар, 1 кг 79,99, по акции (-5 руб.) 84,90 (цена не изм.) 77,99 (+6 руб.) Овощи и фрукты Картофель, 1 кг 59,99, молодой, по акции (+35 руб.) 49,90, молодой, по акции (+10 руб.) 58,99, молодой (+25 руб.) Лук репчатый, 1 кг 59,99, по акции (-10 руб.) 59,90, по акции (-10 руб.) 79,99 (+7 руб.) Капуста белокочанная, 1 кг 69,99, молодая, по акции 69,90, молодая, по акции (-20 руб.) 66,49, молодая (-1,5 руб.) Морковь, 1 кг 89,99 (цена не изм.) 94,90 (+5 руб.) 88,99 (+11 руб.) Огурцы, 1 кг 99,99, по акции (-30 руб.) 119,90, по акции (-40 руб.) 113,99 (-27 руб.) Помидоры, 1 кг 99,99 (цена не изм.) 119,90, по акции (+30 руб.) 98,99 (+9 руб.) Лимоны, 1 кг 149,99 (+20 руб.) 169,90 (цена не изм.) 145,99 (+3 руб.) Апельсины, 1 кг 129,99, по акции (+40 руб.) 129,90 (+5 руб.) нет Яблоки, 1 кг 99,99 «Голден» (цена не изм.) 99,90 «Голден» (+10 руб.) 94,99 «Голден» (+8 руб.) Бананы, 1 кг 99,99 (-30 руб.) 99,90 (-30 руб.) 132,99 (-1 руб.)

Общая стоимость корзины 2750,71 (+67,97 руб.) 2757,5 (-27,9 руб.) 2638,46 (без учета апельсинов)

Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 7 июля 2023 года.

В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлой неделей. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объемов, или товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Панина, 2а.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Гайдара, 120.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Панина, 1.