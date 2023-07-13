Суд отклонил апелляцию по делу о продаже 46,5% акций Калининградского торгового порта

13-й арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу участников сделок по продаже 46,5% акций Калининградского морского торгового порта. Ответчиками по этому делу выступали компания Orneto Partners PL, зарегистрированная в Эдинбурге, и Дмитрий Пурим. Заседание апелляционной инстанции прошло в четверг, 13 июля. Информация о принятом решении опубликована в картотеке.
В мае Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры, поданный совместно с ФАС. В надзорном ведомстве обнаружили, что 46,5% акций порта перешли к «группе лиц, в которую входит иностранный инвестор», при этом сделки не согласовали с Правительством РФ. Прокуратура требовала взыскать в доход государства 46 500 незаконно проданных ценных бумаг.
Сделки с последствиями: что рассказали в суде о продаже акций Калининградского торгового портаВо вторник, 11 июля, Центральный районный суд Калининграда принял решение по иску Генпрокуратуры РФ к депутату Госдумы Андрею Колеснику. Инстанция постановила изъять у семьи парламентария контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта. С Колесника и его супруги также взыскали в казну незаконный доход в размере 369,2 млн рублей.