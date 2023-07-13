«Сейчас не 37-ой год»: как суд изъял у семьи Колесника контрольный пакет акций порта

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника контрольного пакета акций Калининградского морского торгового порта, а также незаконного дохода в размере 369,2 млн рублей. Основное заседание по делу растянулось на два дня. Прокурор настаивал, что парламентарий получал прибыль от предприятия коррупционным путем, а его супруга и теща ему в этом «активно помогали». Адвокаты ответчиков назвали процесс «показательным» и ставящим под вопрос «авторитет законодательной власти». Они полагают, что Генпрокуратуре не удалось собрать доказательную базу, поэтому пришлось прибегнуть к фальсификации и даже использованию «недопустимого доказательства» — аудиозаписи беседы с депутатом во время личного приема в надзорном ведомстве.



Судебный процесс по рассмотрению гражданского иска от Генпрокуратуры к депутату Госдумы занял в общей сложности четыре дня, включая предварительные слушания. На второе слушание дела по существу во вторник, 11 июля, в Центральный районный суд сами ответчики — Андрей Колесник, его супруга Марина Лысенко и теща Надежда Лысенко — вновь не явились. Их представители попросили суд отложить заседание. По словам адвокатов, Андрей Колесник хотел лично принять участие в заседании и «дать пояснения по существу заявленного иска, а также по существу той записи, которая осуществлена в Генеральной прокуратуре», но в этот день он вынужден был улететь в Москву на пленарное заседание Госдумы. Прокурор в свою очередь назвал поступок Колесника «неуважением к суду», поскольку тот предпочел работу участию в судебном заседании.

Также защитники рассказали, что Надежда Лысенко тоже не смогла прийти в суд по состоянию здоровья — у нее случился гипертонический криз и ей вызвали скорую. Согласно данным, представленным по запросу суда из городской больницы, Лысенко была выписана из медучреждения 11 июля в «удовлетворительном состоянии». Адвокат Владислав Филатьев сообщил, что по словам самой женщины, ее выписали «внезапно»:

«[Медики] пояснили, что приходили сотрудники ФСБ, которые оказали давление. И из-за опасений возможного последствия для себя, ее выписали в состоянии...», — сказал Филатьев. Он добавил, что Надежда Лысенко обратилась с жалобой на имя главврача.

Представитель Генпрокуратуры в ответ заявил, что ответчик «голословно обвиняет» сотрудников ФСБ в давлении на медперсонал. «То есть это полностью фикция и инсинуация. Госпожа Лысенко, я так понял, устроилась в эту больничку исключительно для того, чтобы спрятаться от судебного разбирательства», — пояснил Александр Маруценко. По его словам, согласно представленным из медучреждения документам, состояние ответчицы «полностью удовлетворительное» и ничто не препятствует ее участию в заседании. В итоге суд решил продолжить заседание, поскольку документов о невозможности Надежды Лысенко участвовать в процессе не представлено. Колесник же мог явиться на процесс накануне — до своего отлета в Москву, к тому же у него была возможность предоставить письменные объяснения, посчитала судья.

Прокурор напомнил суду, что накануне он усомнился в «искренности» письменных сведений, представленных портом и пояснений действующего директора порта Владимира Лавренчука. Последний рассказал на предыдущем слушании, что Марина Лысенко с 2011 занималась в порту внешнеэкономическими связями и он даже увеличил ей зарплату, чтобы «удержать», когда она собиралась вслед за супругом переехать в Москву.

Представитель Генпрокуратуры продолжал настаивать, что Марина Лысенко сотрудником порта значилась только на бумаге. Он отметил, что Марина Лысенко во время командировок в Москву с заявленной в документах порта компанией «никаких связей не держала» и представители организации, с которыми она якобы вела переговоры, сообщили прокуратуре, что они «знать не знают, кто она такая» и на самом деле они всегда встречались с директором Лавренчуком.

Также суд по требованию истца приобщил к материалам дела ответ из аппарата Госдумы о том, что допрошенный днем ранее Александр Корнюшин действительно имеет официальный статус помощника депутата Колесника. Ранее Корнюшин сообщил суду, что с начала 2000-х работает помощником директора калининградского порта по общим вопросам. Он опроверг утверждение о том, что является личным водителем депутата, а его помощником работает «на общественных началах».

Адвокат Михаил Уваров, представляющий интересы депутата, вновь подчеркнул, что его доверитель все обвинения в свой адрес отрицает. Представители ответчиков ходатайствовали о допросе экс-акционера порта Данила Дорофеева, который в 2021 году продал свои активы Надежде Лысенко. Также адвокаты попросили допросить москвичку Елену Давлатян — помощницу депутата Колесника, которая могла бы рассказать «какие меры он принимал для урегулирования возможного конфликта интересов». Специалист отдела профилактики и иных правонарушений управления государственной службы кадров Госдумы Любовь Степина, по мнению защиты, могла бы пояснить «обстоятельства проверки сведений из декларации Колесника».

Прокурор, в свою очередь отметил, что вызов «бесконечного числа свидетелей» в суд — не что иное, как затягивание процесса.

В итоге этих свидетелей суд решил не опрашивать, но согласилась допросить двух сотрудников порта, явка которых также была обеспечена. Адвокаты надеялись: действующие сотрудники порта смогут убедить суд, что Марина Лысенко занимала свою должность на предприятии не фиктивно, а действительно выполняла определенную работу.

Помощник директора порта по вопросам маркетинга и рекламы Татьяна Каминская сообщила суду, что эту должность занимает с 2010 года. Женщина пояснила, что Марина Лысенко — ее непосредственный начальник, а Андрея Колесника она знает только как депутата Госдумы от Калининградской области и сама лично с ним никогда не работала.

«Мы вместе [с Мариной Лысенко] организовывали выставки, участвовали в выставках. Также с партнерами работали, готовили встречи делегаций, готовили почву для переговоров с партнерами. И вообще, когда Марина Валентиновна пришла к нам, она какую-то новую струю внесла в работу порта. До этого у нас как бы все было более или менее традиционно <...> В основном, Марина Валентиновна готовит какие-то проекты и дает мне задачи — я должна их выполнять », - рассказала свидетель.

Она уточнила, что вместе с Мариной Лысенко, они организовывали участие порта в ежегодной выставке в Москве, а также в мюнхенской выставке, которая проводится раз в два года. Помимо этого при Марине Лысенко пару раз порт принимал участие в выставке в Париже. Выезжали они в командировки «когда вместе, когда — по отдельности». Благодаря работе их блока, удалось, например, установить контакты с несколькими производителями погрузочной техники, а также — с руководством портов в Гамбурге, Роттердаме и Страсбурге, добавила свидетель. Сейчас они работают над созданием музея калининградского порта.

Впрочем, Каминская затруднилась назвать режим работы своей начальницы, поскольку у нее самой график свободный, и она частенько работает удаленно.

В какой-то момент свидетель попросила разрешения в своих показаниях называть начальницу просто по имени. «Она же ваш руководитель. Вы к ней просто „Марина“ обращаетесь?», — спросила судья. «В неформальной обстановке, за воротами порта могу сказать „Марина“», — ответила Каминская. Позже, на вопрос прокурора, она ответила, что отношения у них исключительно трудовые — «начальник и подчиненный».

Прокурор спросил свидетеля: «Скажите порт кому принадлежит? Кто его руководитель? Кто его владелец? Вы же помощник директора — должны знать этот вопрос». «Я помощник директора, но не по акционерным вопросам. Вот теперь я уже знаю — благодаря вашей прессе. Акционерное это предприятие — это частное... Несколько компаний владеет, как я могу знать, кто? Какой-то странный вопрос, честно говоря...», — удивилась Каминская.

На вопрос «имеет ли Андрей Колесник какое-то отношение к порту», она ответила, что «в данный момент не имеет», но в перерыве между депутатской деятельностью Колесник «вернулся» в порт, однако в какой должности — знают только топ-менеджеры. К концу допроса свидетель начала заметно раздражаться и перебивать представителя Генпрокуратуры. Судье даже пришлось постучать молотком и повысить голос на Каминскую, которая в итоге не давала договорить даже председателю заседания.

Другой свидетель со стороны ответчиков — Владимир Каминский сообщил суду, что работает на предприятии с 2001 года, с 2010 года — в должности исполнительного директора. Согласно его показаниям, с Колесником он работал, пока тот не стал депутатом, а его супруга работает в порту по сей день.

Каминский заявил, что с 2011 года Марина Лысенко занимается в порту «достаточно серьезной работой», которая связана с маркетингом и подготовкой контактов с различными партнерами. Именно благодаря ее налаживанию связей с поставщиками, порту удалось приобрести крупный кран-манипулятор, добавил свидетель. Постоянно Каминский с Мариной Лысенко не контактировал, но время от времени «пересекался» по некоторым вопросам.

Надежду Лысенко свидетель знает только как акционера порта. Правда, кроме тещи Колесника и компании Orneto Partners Limited Partnership, он не смог назвать других владельцев активов предприятия. Хотя сообщил, что иногда принимал участие в собрании акционеров и видел там Надежду Лысенко. Каминский заявил, что не помнит, кто конкретно из акционеров выдвинул его кандидатуру в совет директоров. Позже судья зачитала документ, согласно которому это предложила именно Надежда Лысенко.

«Колесник Андрей Иванович не принимает участия в управлении портом», — однозначно заявил свидетель. Представитель Генпрокуратуры тут хотел зачитать стенограмму беседы Колесника, которую записали в Генпрокуратуре на личном приеме, потому что показания свидетеля «противоречат информации», которую сообщил депутат. Суд отказал, пояснив, что самостоятельно даст оценку словам свидетеля.

После адвокат депутата попросил суд истребовать в областной прокуратуре результаты проверки, которая проводилась в 2014 году, на предмет законности участия Андрея Колесника в деятельности Калининградского морского торгового порта. «Я считаю, что эта информация имеет значение для правильности разрешения дела. <...> Тот же самый вопрос уже поднимался, исследовался, принимались процессуальные решения», — подчеркнул Уваров.

Прокурор возразил, отметив, что сбор доказательств в рамках данного дела осуществляется истцом, а руководство порта, если бы захотело, то уже давно бы истребовало результаты проверки в надзорном ведомстве — суд с этим согласился.

Далее, по требованию представителей ответчика, судья больше часа зачитывала краткое содержание всех документов, которые имеются в письменных доказательствах материалов дела, состоящего из почти десятка томов. Из озвученных судьей данных стало известно, что по состоянию на 9 декабря 2022 года из 100 тыс. акций. порта компания Orneto Partners Limited Partnership владела 43 тыс. акций, Олег Дорофеев — 1750 акций, Дмитрий Пурим — 4,5 тыс. акций, а Надежда Лысенко — 28,5 тыс. акций, ей же в порядке доверительного управления принадлежали еще 23 250 акций. Также, согласно сведениям налоговой службы, от порта Колесник получал доход с 2005 по 2011 годы, потом — с 2016 году по 2021.

В перерыве перед прениями, о котором попросили адвокаты семьи Колесника, судья отказала: «Вы просите объявить перерыв для того, чтобы через 20 минут сказать, что закончился рабочий день? Суд вам отказывает. Пока выступает прокурор, вы можете подготовить свою речь».

Законность претензий Генпрокуратуры к «трем акторам коррупции» — Колеснику, его супруге и теще — полностью обоснована и подтверждена материалами дела, заявил в своей речи представитель надзорного ведомства.

«Колесник непосредственно является коррупционером, который сросся с органами государственной власти. Совмещает, в нарушение антикоррупционного законодательства, два качества в себе: как бизнесмен и как депутат Государственной думы. Активно ему в этом помогают члены его семьи — Лысенко Марина Валентиновна и Лысенко Надежда Ивановна. Одна выступает номинальным получателем денежных средств, фактическим владельцем которых является господин Колесник, вторая — номинальным держателем ценных бумаг, которые позволяют руководить, управлять, владеть данным портом и принимать соответствующие решения», — заявил прокурор.

Он подчеркнул, что даже «подготовленные» свидетели со стороны ответчиков «сами того не осознавая» подтвердили доводы истца: «Ни один из свидетелей не смог конкретно пояснить, какую роль, какую значимость, какую функцию выполняют и одна, и вторая в данном порте. За что они получают те баснословные гонорары, которые являются доходом Колесника Андрея Ивановича?». Результатом этого, по словам прокурора, стало увеличение активов депутата до контрольного пакета акций калининградского порта.

Во время приема в Генпрокуратуре доказательство в виде записи слов самого Колесника было получено «абсолютно легально», поскольку в ходе беседы личная жизнь депутата не затрагивалась, добавил он — именно эта стенограмма, «перевешивает сто тысяч так называемых свидетельских показаний». Напомнил суду представитель истца выражение лица свидетеля Корнюшина, который узнал во время предыдущего слушания, что он «является долларовым миллионером».

«Просто вот эпичное это выражение лица, которое подводит черту и, в принципе, заставляет органы прокуратуры признать, что в количестве акторов, уважаемый суд, мы допустили ошибку. И если общественность Калининградской области не будет против и нас поддержит, мы посмотрим, что за доходы у господина Корнюшина, кому эти доходы принадлежали и не является ли это частью коррупционно нажитого дохода господина Колесника», — выступил прокурор.

Адвокат Михаил Уваров назвал этот судебный процесс «политическим», «показательным» и «исторически важным в вехе правосудия нашей страны». Предъявленный Колеснику иск, уверен адвокат, содержит лишь голословные утверждения, а вызванные в суд свидетели со стороны истца «вообще не смогли никакие обстоятельства подтвердить» и «фактически признали, что писали под указания представителей прокуратуры эти объяснения».

«Колесник никогда не был коррупционером. Он всю жизнь отдал работе порта, он фактически это предприятие создавал, вкладывал туда деньги при создании этого предприятия. А когда избирался на работу в Государственную Думу, то, естественно складывал свои полномочия и никакой коммерческой деятельностью он не занимался. Смешные в общем-то те доказательства, которые были представлены, которые приводятся в вину Колеснику — это то, что он участвовал комитете по транспорту Госдумы и подписывал проекты законов. Но, ваша честь, это просто нонсенс! Его работу ставят ему в вину!», — заявил Уваров. Все принятые комитетом законопроекты, упомянутые в иске, были правительственной инициативой, подчеркнул он.

В суде было доказано и со слов свидетелей, и документально, что Марина Лысенко действительно выполняла в порту определенную работу, а не была туда фиктивно трудоустроена, полагает адвокат. Причем Колесник и его супруга, настаивал защитник, всегда честно декларировали все свое имущество, которое теперь прокуратура пытается обратить в доход государства.

Он отметил, что аудиозапись слов Колесника на личном приеме в Генпрокуратуре была произведена негласно и незаконно используется в качестве доказательства, поскольку сам депутат не был предупрежден о том, что все сказанное им будет использовано в суде.

«Это подло! Причем человек шел с добрыми намерениями... И более того, Генеральная прокуратура выдергивает из контекста то, что находится в этой аудиозаписи, о чем говорил Колесник. Он говорил, что „я — государственный человек и если надо, я все отдам“. Вот о чем он говорил! „Если мне скажет государство, я все отдам. Я готов отдать жизнь за наше государство!“ — вот в чем смысл всего этого диалога, который был, — рассказал Уваров, — <...> Вообще, это позор для всей судебной системы использовать такие доказательства, я считаю».

Представитель супруги депутата — адвокат Владислав Филатьев заявил, что свои акции Колесник вполне законно передал в доверительное управление теще. Прокуратура обвиняет Колесника в том, что он продолжал управлять обществом, основываясь только на показания двух свидетелей — Калиниченко и Ершова — которые не смогли пояснить суду, откуда им это известно. «Очень серьезный вопрос решается. Депутат Государственной думы — его авторитет, авторитет власти, в конце-концов, законодательной на чаше весов. А с другой стороны — интересы прокуратуры, получается. А в чем интерес? Вот если разбираться, то почему это происходит? <...> Я абсолютно убежден — вот лично мое мнение, это в том, что наш уважаемый представитель прокуратуры преследует собственные интересы карьерного роста. Просто больше ничего в данной ситуации я не вижу», — отметил Филатьев. По его мнению, конечная цель — не доказать, что Колесник — коррупционер, а получить контрольный пакет акций порта, принадлежащий его семье, так как за изъятие еще одной внушительной доли акций порта уже идут суды.

«Он говорил лишь о том, что готов жизнь отдать, а не то что порт какой-то. Он пришел с этим вопросом: хотел для себя понять, что же вообще происходит? Почему на пустом месте раздувается такой пожар?», — решил адвокат прокомментировать запись беседы с Колесником, сделанную Генпрокуратурой. И пойти на такой «непорядочный» шаг, то есть записать слова человека, который об этом не догадывается — это свидетельство того, что у прокуратуры нет никаких других доказательств вины депутата, подчеркнул Филатьев: «А выдать, вырвать из контекста и преподнести это как за собственное признание, как „царицу доказательств“, как классик говорил... <...> Ну, наверное, сейчас не 37-ой год, это во-первых. А во-вторых, давайте как-то объективно подходить, по справедливости разбираться». Ответчики предоставили суду все доказательства, говорящие о том, что Марина Лысенко действительно работала в порту, заявил защитник. «Соблюдала она там режим или прогуливала — это уже десятый вопрос. Это вопрос прежде всего к руководству компании: если устраивает их то, как работник работает, то и черт с ним. Чего ж сюда влезать? <...> Кроме как словом „позор“ я не могу обозначить то, что происходит сегодня, и вчера, и на прошлой неделе», — заключил Филатьев. Он попросил суд отказать в удовлетворении иска, а также вынести определение генпрокурору для проверки работы его подчиненного, предъявившего иск к Колеснику, представляя «сфальсифицированные доказательства».

Когда судья удалилась в совещательную комнату для вынесения решения, представители ответчиков отметили, что так как им отказали в удовлетворении почти всех ходатайств, то уже понятно — решение давно принято и будет озвучено уже через пару мину. Однако судья огласила свои выводы только спустя час: акции Калининградского морского торгового порта, принадлежащие Андрею Колеснику (28,5%) и его теще (23,25%), подлежат изъятию в пользу государства. Также с депутата и его супруги необходимо взыскать в казну солидарно 369 млн рублей незаконно полученного дохода.

Адвокаты семьи Андрея Колесника сообщили «Новому Калининграду», что скорее всего решение районного суда будет обжаловано, но окончательный ответ на это вопрос дадут позже их доверители. Претензии к парламентарию с точки зрения антикоррупционного законодательства могут стать основанием для лишения его мандата. Однако в Госдуме сообщили, что пока не получали соответствующее обращение Генпрокуратуры.

Текст: Екатерина Медведева. Фото: Екатерина Медведева / Новый Калининград