Рольбинов о грузоперевозках: для полного счастья нам нужны специализированные суда

Рольбинов о грузоперевозках: для полного счастья нам нужны специализированные суда
Александр Рольбинов. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Для полного решения проблемы грузоперевозок в условиях санкций Калининградской области необходимы дополнительные специализированные морские суда. Об этом заявил вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов на заседании комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской торгово-промышленной палаты в среду, 19 июля.

«Что нам нужно для полного счастья? Нам нужны специализированные морские суда. Сегодня есть два универсальных судна — это „Спарты“. И наши железнодорожные паромы. Конечно, мы понимаем, что нам этих емкостей провозных не хватает. Мы занимаемся поисками дополнительных судов и переориентацией грузов, то есть генеральный груз или контейнерные перевозки», — сказал Рольбинов.

Он отметил, что «контейнеризация» грузоперевозок на калининградском направлении «значительно возросла». «То есть бизнес переходит. Конечно, наверное, это не от хорошей жизни. Зачастую происходит удорожание и увеличение стоимости продукции, — добавил вице-премьер. — Мы с себя не снимаем ответственности и продолжаем работать в направлении поиска специализированных морских судов».

По данным региональных властей, на калининградских морских линиях сейчас курсирует «около 19» судов: четыре парома, один танкер и сухогрузы. Как сообщал губернатор Антон Алиханов в июне, морским путем сегодня перевозится 40 процентов от всего грузооборота Калининградской области.

Калининградские перевозчики регулярно сообщают о нехватке мест на паромах и большие очереди. При этом в министерстве транспорта РФ считают «нецелесообразным» вводить квотирование мест для местных участников отрасли. Из-за возникших проблем перевозчики начали переходить в другие регионы РФ. Так, в начале июня владелец автотранспортной компании «РусТрансСервис», бывший депутат облдумы Леонид Степанюк заявил, что решил перевести бизнес по грузоперевозкам из Калининградской области в «большую» Россию.

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