Рольбинов о грузоперевозках: для полного счастья нам нужны специализированные суда

Для полного решения проблемы грузоперевозок в условиях санкций Калининградской области необходимы дополнительные специализированные морские суда. Об этом заявил вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов на заседании комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской торгово-промышленной палаты в среду, 19 июля.



«Что нам нужно для полного счастья? Нам нужны специализированные морские суда. Сегодня есть два универсальных судна — это „Спарты“. И наши железнодорожные паромы. Конечно, мы понимаем, что нам этих емкостей провозных не хватает. Мы занимаемся поисками дополнительных судов и переориентацией грузов, то есть генеральный груз или контейнерные перевозки», — сказал Рольбинов.

Он отметил, что «контейнеризация» грузоперевозок на калининградском направлении «значительно возросла». «То есть бизнес переходит. Конечно, наверное, это не от хорошей жизни. Зачастую происходит удорожание и увеличение стоимости продукции, — добавил вице-премьер. — Мы с себя не снимаем ответственности и продолжаем работать в направлении поиска специализированных морских судов».

По данным региональных властей, на калининградских морских линиях сейчас курсирует «около 19» судов: четыре парома, один танкер и сухогрузы. Как сообщал губернатор Антон Алиханов в июне, морским путем сегодня перевозится 40 процентов от всего грузооборота Калининградской области.