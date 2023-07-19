Облвласти ожидают скорой постановки автомобильных паромов на калининградскую линию

Региональные власти ожидают «в ближайший месяц-полтора» постановки на калининградскую морскую линию автомобильных паромов. Об этом сообщил вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов на заседании комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской торгово-промышленной палаты в среду, 19 июля.



«Ожидаем в ближайший месяц-полтора постановки [паромов] на линию. Там относительно молодые, 2005 года», — сказал чиновник. Количество судов он не уточнил.

Рольбинов также проинформировал, что власти рассчитывают на строительство для Калининградской области еще трех железнодорожных паромов. «Мы считаем, что этого количества нам вполне будет достаточно на будущее», — отметил чиновник. Поясняя выбор именно железнодорожных паромов, Рольбинов сообщил, что они «носят универсальный характер».

В конце июня замглавы Росморречфлота Борис Ташимов сообщил, что для курсирования на калининградском направлении планируется построить еще два железнодорожных парома.«Пока мы прорабатываем вопрос финансирования с Минфином. Это уже аналоги существующих железнодорожных паромов, двухтопливные», — сказал он. По словам Ташимова, на строительство рассчитывают выйти «в районе трех лет».