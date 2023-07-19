12,8 млрд на три года: для региона меняют механизм получения субсидий на морские грузоперевозки

Новый механизм субсидирования морских грузоперевозок для Калининградской области начнет действовать с 21 июля. Это существенно упростит доступ к льготным ставкам, заявил вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов на заседании комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской торгово-промышленной палаты в среду, 19 июля.



По его словам, в прошлом году субсидии из-за сложности механизма получили «единичные компании». Измененное постановление — «по сути, новый документ», отметил Рольбинов. «Наша идея была воплощена в виде фиксированных льготных комплексных тарифных ставок на морские перевозки», — пояснил чиновник. По его словам, новым постановлением сокращено «огромное количество» необходимых документов для получения выплат и зафиксирован размер льготной комплексной тарифной ставки.

«Соответственно, сейчас доступ к этим льготным тарифным ставкам по морской перевозке значительно упростился. Участниками станут все, то есть это и малые и средние предприятия, которые непосредственно перевозят сюда или продукцию, или сырье. И хорошая новость в том, что дополнительная потребность прописана. Мы ее оцениваем на три года — 2024, 2025, 2026. Примерно сумма — 12,8 миллиарда. Сумма эта подсчитана непосредственно с учетом и индекса-дефлятора и увеличения всё-таки объема перевозок, которое будет происходить», — сказал Рольбинов.

Власти внесли изменения в постановление о правилах предоставления субсидий из федерального бюджета для возмещения расходов на морские перевозки грузов в/из Калининградской области. Документ был подписан 13 июля. Как сообщал ранее губернатор Антон Алиханов, тарифы на калининградских морских линиях теперь унифицированы. Власти обещали начать упрощение процедуры получения субсидии на морские грузоперевозки в начале 2023 года.