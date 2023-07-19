12,8 млрд на три года: для региона меняют механизм получения субсидий на морские грузоперевозки

12,8 млрд на три года: для региона меняют механизм получения субсидий на морские грузоперевозки
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Блокада Калининградской области

Новый механизм субсидирования морских грузоперевозок для Калининградской области начнет действовать с 21 июля. Это существенно упростит доступ к льготным ставкам, заявил вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов на заседании комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской торгово-промышленной палаты в среду, 19 июля.

По его словам, в прошлом году субсидии из-за сложности механизма получили «единичные компании». Измененное постановление — «по сути, новый документ», отметил Рольбинов. «Наша идея была воплощена в виде фиксированных льготных комплексных тарифных ставок на морские перевозки», — пояснил чиновник. По его словам, новым постановлением сокращено «огромное количество» необходимых документов для получения выплат и зафиксирован размер льготной комплексной тарифной ставки.

«Соответственно, сейчас доступ к этим льготным тарифным ставкам по морской перевозке значительно упростился. Участниками станут все, то есть это и малые и средние предприятия, которые непосредственно перевозят сюда или продукцию, или сырье. И хорошая новость в том, что дополнительная потребность прописана. Мы ее оцениваем на три года — 2024, 2025, 2026. Примерно сумма — 12,8 миллиарда. Сумма эта подсчитана непосредственно с учетом и индекса-дефлятора и увеличения всё-таки объема перевозок, которое будет происходить», — сказал Рольбинов.

Власти внесли изменения в постановление о правилах предоставления субсидий из федерального бюджета для возмещения расходов на морские перевозки грузов в/из Калининградской области. Документ был подписан 13 июля. Как сообщал ранее губернатор Антон Алиханов, тарифы на калининградских морских линиях теперь унифицированы. Власти обещали начать упрощение процедуры получения субсидии на морские грузоперевозки в начале 2023 года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter