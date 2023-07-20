Росморпорт намерен расширить складские территории в Балтийске для приема грузов

Росморпорт намерен расширить складские территории в Балтийске для приема грузов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В Балтийске планируется расширить складские территории для приема грузов, которые перевозят с использованием накатной техники. Об этом сообщил начальник калининградского управления Росморпорта Андрей Мошков на заседании комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской торгово-промышленной палаты в среду, 19 июля.

«Мы как оператор терминала в Балтийске и, соответственно, с „Балтийской стивидорной компанией“ на текущий момент готовимся в случае необходимости обрабатывать специализированные ро-ро грузы (грузы, которые перевозят накатной техникой, — прим. „Нового Калининграда“) и расширяем складские площади в Балтийске», — пояснил Мошков.

По его словам, 18 июля прошли аукционы на расширение площадок. К работам должны приступить в ближайшее время. «Задача стоит, чтобы единовременно мы могли принять специализированное судно с объемом погрузки 120 фур на приход, 120 на отход. То есть, грубо говоря, на 240 фур хранения», — сказал начальник калининградского управления Росморпорта.

Ранее вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов сообщил, что власти ожидают скорой постановки на калининградскую морскую линию автомобильных паромов. «Ожидаем в ближайший месяц-полтора постановки [паромов] на линию. Там относительно молодые, 2005 года», — отметил чиновник. Количество судов он не уточнил.

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