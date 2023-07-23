Елену Дятлову удивило, что велосипеды местной сборки нельзя купить в калининградских магазинах

Елену Дятлову удивило, что велосипеды местной сборки нельзя купить в калининградских магазинах
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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Главу администрации Калининграда Елену Дятлову удивило, что велосипеды, собранные на местном заводе «Балтийская звезда», нельзя купить в калининградских магазинах.

«Главное, чтобы в нашем городе появился центр продажи данных велосипедов, потому что пока все, что производится, уходит на Москву. Хотелось бы, чтобы велосипеды местной сборки могли купить в Калининграде», — сообщила она «Новому Калининграду» во время рабочего выезда в пятницу, 21 июля.

Елена Дятлова призналась, что узнала о существовании завода всего две недели назад, после чего запланировала свою поездку на предприятие.

«Просто стало любопытно и интересно. Я удивлена, приятно удивлена», — добавила она.

Напомним, что в начале июля в правительстве Калининградской области сообщили, что на заводе «Балтийская звезда», специализирующемся на выпуске велосипедов марок Stinger, Novatrack, Foxx и Mikado, запущено производство велосипедов с карбоновыми рамами. По итогам прошлого года завод изготовил порядка 150 тысяч велосипедов со стальной и алюминиевой рамой.

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