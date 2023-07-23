Елену Дятлову удивило, что велосипеды местной сборки нельзя купить в калининградских магазинах

Главу администрации Калининграда Елену Дятлову удивило, что велосипеды, собранные на местном заводе «Балтийская звезда», нельзя купить в калининградских магазинах.



«Главное, чтобы в нашем городе появился центр продажи данных велосипедов, потому что пока все, что производится, уходит на Москву. Хотелось бы, чтобы велосипеды местной сборки могли купить в Калининграде», — сообщила она «Новому Калининграду» во время рабочего выезда в пятницу, 21 июля.

Елена Дятлова призналась, что узнала о существовании завода всего две недели назад, после чего запланировала свою поездку на предприятие.

«Просто стало любопытно и интересно. Я удивлена, приятно удивлена», — добавила она.