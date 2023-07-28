Паром «Маршал Рокоссовский» встает на ремонт насосов до 30 сентября

Паром «Маршал Рокоссовский» пробудет на ремонте в порту Усть-Луга Ленинградской области до 30 сентября. До этой даты компании «Интехснаб» из Санкт-Петербурга необходимо отремонтировать насосы вспомогательного топлива главного двигателя парома.



Согласно протоколу по подведению итогов запроса котировок, опубликованному на портале Госзакупок, компания «Интехснаб» снизила максимальную цену ремонта всего на тысячу рублей. Однако заявка другого участника торгов, компании «Промсервис» из Санкт-Петербурга, была отклонена из-за несоответствия документации. В итоге, работы будут выполнены по максимальной цене — за 5 230 000 рублей.