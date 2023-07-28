Паром «Маршал Рокоссовский» встает на ремонт насосов до 30 сентября

Паром «Маршал Рокоссовский» встает на ремонт насосов до 30 сентября
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Паром «Маршал Рокоссовский» пробудет на ремонте в порту Усть-Луга Ленинградской области до 30 сентября. До этой даты компании «Интехснаб» из Санкт-Петербурга необходимо отремонтировать насосы вспомогательного топлива главного двигателя парома.

Согласно протоколу по подведению итогов запроса котировок, опубликованному на портале Госзакупок, компания «Интехснаб» снизила максимальную цену ремонта всего на тысячу рублей. Однако заявка другого участника торгов, компании «Промсервис» из Санкт-Петербурга, была отклонена из-за несоответствия документации. В итоге, работы будут выполнены по максимальной цене — за 5 230 000 рублей.

Напомним, что на этой неделе стало известно, что парому «Балтийск», работающему на той же линии, потребовался дополнительный ремонт за 263,3 млн рублей (ожидается, что он может продлиться до 28 февраля 2024 года). «Балтийск» вернули на калининградское направление после ремонта только 12 июля.

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