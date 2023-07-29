Власти: инвестор еще не получил земли под гольф-поле в Светлогорском районе

Специализированному застройщику «Раушен хотел ресорт» пока не предоставили в аренду земли под инвестиционный проект, предусматривающий гольф-поле, жилье и коммерческие объекты. Об этом говорится в ответе пресс-службы областного правительства на запрос «Нового Калининграда».



В региональном министерстве экономического развития, промышленности и торговли пояснили, что предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов станет возможным после внесения изменений в Генплан и Правила землепользования и застройки Светлогорского округа. Кроме того, для этого должны разработать и утвердить проект планировки территории в районе поселка Зори под объекты инвестпроекта.

Ранее стало известно, что в областном правительстве готовят изменения в Генплан Светлогорска. Часть из них касается территории вокруг поселка Зори, на которой запланировано гольф-поле.

В декабре 2021 года областной инвестсовет рекомендовал предоставить компании «Раушен хотел ресорт», связанной с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, бесплатно и без проведения торгов в аренду 10 земельных участков на юге Светлогорска в поселке Зори общей площадью 539 га. Сообщалось, что на этой территории планируется построить 516 тысяч кв. м жилых зданий, гольф-поле, коммерческие объекты, школу и детский сад.