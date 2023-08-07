Калининградстат: в первом полугодии производство мебели в регионе снизилось в два раза

Производство мебели в Калининградской области в первом полугодии снизилось в два раза. По сравнению с тем же периодом прошлого года падение составило 50,7%. Такие данные приводит Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона.
В июне 2023 года снижение производства мебели составило 45,1% в годовом выражении. При этом за месяц, по отношению к маю нынешнего года, падение зафиксировано на уровне 9,2%. Согласно докладу Калининградстата, на 1 июля 2023 года в регионе числилось 235 предприятий, занятых в этой отрасли. Подавляющее большинство из них находится в частной собственности.
В области обрабатывающих производств существенное падение также зафиксировано в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 87,4%, электрооборудования — 35,6%, текстильных изделий — 29,3%. В то же время выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий — на 29%, напитков — на 25,7%, химических веществ и продуктов — на 18,9%. В целом индекс обрабатывающих производств в первом полугодии снизился в регионе на 11,4%.
В марте 2022 года на фоне новых санкций, введенных рядом стран в отношении России, у калининградских предприятий по производству мебели возникли проблемы с западными поставщиками. В ассоциации калининградских мебельщиков сообщали, что иностранные компании стали отказываться поставлять российским фирмам комплектующие.В июне 2023 года глава Ассоциации калининградских мебельщиков Евгений Перунов сообщал «Новому Калининграду», что за год ограничения транзита через Литву закрытия фирм не произошло, но некоторые компании приостановили работу. «Каждое предприятие по-своему переживает этот сложный период. У кого-то падение на 30 процентов, у кого-то на 50, у кого-то на 70. Есть предприятия, которые с прошлой осени практически не работают», — пояснял Перунов.