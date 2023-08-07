Калининградстат: в первом полугодии производство мебели в регионе снизилось в два раза

Производство мебели в Калининградской области в первом полугодии снизилось в два раза. По сравнению с тем же периодом прошлого года падение составило 50,7%. Такие данные приводит Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона.



В июне 2023 года снижение производства мебели составило 45,1% в годовом выражении. При этом за месяц, по отношению к маю нынешнего года, падение зафиксировано на уровне 9,2%. Согласно докладу Калининградстата, на 1 июля 2023 года в регионе числилось 235 предприятий, занятых в этой отрасли. Подавляющее большинство из них находится в частной собственности.

В области обрабатывающих производств существенное падение также зафиксировано в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 87,4%, электрооборудования — 35,6%, текстильных изделий — 29,3%. В то же время выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий — на 29%, напитков — на 25,7%, химических веществ и продуктов — на 18,9%. В целом индекс обрабатывающих производств в первом полугодии снизился в регионе на 11,4%.

В марте 2022 года на фоне новых санкций, введенных рядом стран в отношении России, у калининградских предприятий по производству мебели возникли проблемы с западными поставщиками. В ассоциации калининградских мебельщиков сообщали, что иностранные компании стали отказываться поставлять российским фирмам комплектующие.