Спецадаптация

Санкции и ограничение транзита существенно затронули в том числе лесопереработку. Крупному калининградскому предприятию «Лесобалт» в новых условиях пришлось полностью переориентироваться.



«„Лесобалт" в связи с тем, что мы занимаемся вопросами логистики профессионально и постоянно, я думаю, поимел проблем меньше, чем другие, но, как и все, поимел. У нас есть внутренние службы, которые отвечают за логистику, доставку, за сопровождение — за всё, но в любом случае нам, как и всему региону, эта проблема логистики аукнулась. Аукнулась не только по ввозу, но и по вывозу. Раньше было как: 30-40 километров — и груз в Европе. А теперь мы отправляем до Новороссийска, и из Новороссийска пытаемся отправлять дальше. Идет перегруз в дороге контейнер — фура — контейнер, как будто перевернулись вверх ногами, будем так говорить», — рассказал в беседе с «Новым Калининградом» глава компании «Лесобалт», депутат областного заксобрания Александр Орехов.



По его словам, логистические расходы предприятия увеличились на 40-50 процентов. «Весь существовавший ранее экспорт закрылся. Мы на сегодняшний день работаем с Израилем и не прекращаем попыток начать работать с арабскими странами, всё, что в наших возможностях, сделали, чтобы поставлять туда. Уже даже подготовили интересующую продукцию, аналоги выставили под продажи на местный рынок. Во многом успех развития новых направлений очень зависит от доступной логистики», — поясняет Орехов.



Доску и изделия из дерева, попавшие под санкции, теперь перевозят морем, что существенно отражается на ценах для калининградских потребителей, указывает бизнесмен. «Конечно, это проблема, но она как-то решается. Мы уже не смотрим на литовское, на белорусское удорожание, потому что оно идет регулярно. Как у нас тарифы на электроэнергию растут, так и эти тарифы по „сухопутке". А про морские тарифы мы вообще молчим, потому что чтобы на сегодняшний день добиться субсидирования перевозок, нужно иметь регулярные поставки. Все перевозчики, включая „Оборонлогистику" и другие службы, которые пытаются это отрегулировать, запрашивают ежемесячную системность перевозки по всем грузам. Но когда у нас нет системы, когда вся система сломана и мы работаем от живых контрактов и живых запросов, мы не можем дать информацию по системности перевозок. Поэтому мы не пользуемся субсидиями на удешевление морских перевозок и не понимаем, как их можно применить к нашим грузам в сегодняшней ситуации», — говорит глава компании.

