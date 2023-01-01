Спецадаптация

В середине июля 2022 года регион получил некоторые послабления. В Еврокомиссии объявили
, что железнодорожный транзит в Калининградскую область допускается, но при «необходимом контроле». Как пояснили в ЕК, это касается объемов перевозок и возможных попыток обхода санкций. Кроме того, запрещается транзит товаров и технологий военного и двойного назначения. Впоследствии на перевозку подсанкционных грузов поездами ввели квоты.
Однако в ноябре у региона возникла новая проблема: Литва перестала пропускать
на свою территорию арендованные фуры (автомобилей, находящихся в лизинге, эта ситуация не коснулась). По оценке
областных властей, это ограничение затронуло порядка 1800 из более чем девяти тысяч транспортных средств, допущенных к выполнению международных автомобильных перевозок.
В пресс-службе областного правительства не ответили на вопрос «Нового Калининграда» о том, каков на сегодняшний день общий ущерб от ограничения сухопутного транзита в Калининградскую область. Вместе с тем губернатор Антон Алиханов на днях сообщил
РИА «Новости», что «допрасходы», которые несет регион, составляют 900-980 млн рублей в месяц. В прошлом месяце он констатировал
, что вопрос по транзиту грузов из Калининградской области на основную территорию России и обратно «продолжает оставаться нерешенным». «Мы смогли большую часть того транзита, который теперь запрещен по номенклатуре широкой, переключить на море, понятно, что мы настаиваем на снятии всех ограничений на калининградский транзит», — сказал губернатор в комментарии ТАСС.
Региону удалось адаптироваться к новым реалиям, «хотя это было, мягко говоря, непросто», считает бизнес-омбудсмен Калининградской области Светлана Нижегородова. «Я думаю, что прямо кризиса не случилось. Мы видим, что у нас в магазинах есть товары, предприятия работают, о крупных закрытиях, даже если брать автопром, мы не слышали, то есть и „Автотор" даже встает на ноги, хотя ему сложнее всего тоже было (предприятие начало выпускать китайские автомобили после того, как в связи с санкциями заводу пришлось прекратить выпуск BMW, Hyundai и Kia — прим. „Нового Калининграда")
, — сказала она в беседе с „Новым Калининградом". — Ничего не остановилось, все равно грузы движутся, продуктовая безопасность и в принципе общая промышленная безопасность обеспечены. Но, конечно, бизнесу тяжело в том плане, что очень быстро пришлось нашим предприятиям переориентироваться на морской путь, а это очень сложно и дорого — естественно, дороже, чем автотранспорт. И это легло дополнительными затратами на наши предприятия».
В прошлом году Калининградская область не выбрала квоту в 3,1 млн тонн на перевозку подсанкционных товаров поездами. По данным «Литовских железных дорог» (Lietuvos gelezinkeliai, LTG), по железной дороге было перевезено только 1,8 млн тонн. В результате на 2023 год республика снизила квоту
на семь процентов: до 2,89 млн тонн. В регион разрешили перевезти через Литву до 2,47 млн тонн товаров, из Калининградской области в «большую» Россию — до 420 тысяч тонн.