Кукушкина: ожидаем, что в сентябре на линию встанет пассажирогрузовой паром

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Региональные власти ожидают выхода на линию в сентябре пассажирогрузового парома. Об этом сообщила министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» в среду, 9 августа.

«Мы всё-так очень ожидаем, мы эту работу проводим с начала года — постановку на линию Калининградская область — Ленинградская область пассажирогрузового парома, который обеспечит как транспортировку грузов в данном направлении, так и возможность осуществления пассажирских перевозок. И мы ожидаем, что в сентябре он встанет на линию», — сказала Кукушкина.

Ранее вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов заявлял, что власти ожидают «в ближайший месяц-полтора» постановки на калининградскую морскую линию автомобильных паромов. Он также проинформировал, что в правительстве рассчитывают на строительство для Калининградской области еще трех железнодорожных паромов. «Мы считаем, что этого количества нам вполне будет достаточно на будущее», — отметил чиновник.

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