На «Автоторе» выпустили первую партию кроссоверов BAIC X55 (фото)

С конвейера калининградского «Автотора» сошла первая партия автомобилей BAIC X55. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

На этапе подготовки к запуску производства были выполнены работы по разработке и внедрению операционных карт, в соответствии с технологическим процессом сконструирована и изготовлена специальная оснастка, проведено обучение персонала, занятого на производстве. На конвейерной линии установили дополнительное оборудование для первичного программирования блоков управления и всех электронных систем автомобиля.

BAIC X55 оснащен бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 литра мощностью 188 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией (7DCT). Такое сочетание позволяет кроссоверу разогнаться от 0 до 100 км/ч за 7,8 секунды и соответствовать экологическому стандарту Евро 6. Кроссовер также оснащен интеллектуальными системами безопасности: камера 360, помощник парковки, 6 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, контроль полосы движения и слепых зон. В числе других опций — электропривод двери багажника с памятью и функцией бесконтактного открытия, 2-зонный климат контроль, охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике и др.

Напомним, что «Автотор» приступил к промышленному производству автомобилей бренда BAIC с апреля 2023 года. До конца 2023 года предприятие планирует освоить выпуск 7 моделей BAIC. Цены на кроссоверы будут начинаться с 1,7 млн рублей.