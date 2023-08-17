Адвокаты Колесника попросили закрыть заседание в апелляции по делу об изъятии у него акций порта

Представители семьи Колесника ходатайствовали о рассмотрении дела в апелляционной инстанции в закрытом заседании, передает корреспондент «Нового Калининграда» из зала суда. В четверг, 17 августа, рассматривается апелляционная жалоба по делу об изъятии у депутата Госдумы акций Калининградского морского торгового порта.
Адвокаты сослались на неприкосновенность частной жизни, пояснив, что могут были нарушены врачебная и налоговая тайны, а также коммерческая тайна Калининградского морского торгового порта. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, посчитав, что для рассмотрения дела в закрытом заседании отсутствуют правовые основания.
Инвестор в лице государства: что ждет Калининградский торговый порт после национализацииАдвокаты просили «решение суда первой инстанции отменить в полном объеме и принять по делу новое решение, в котором требования истца оставить без удовлетворения». Апелляционное представление на решение районного суда по иску к Колеснику и его семье также подавала Генпрокуратура. Надзорный орган не устроили отдельные моменты в мотивировочной части.