Адвокаты Колесника попросили закрыть заседание в апелляции по делу об изъятии у него акций порта

Представители семьи Колесника ходатайствовали о рассмотрении дела в апелляционной инстанции в закрытом заседании, передает корреспондент «Нового Калининграда» из зала суда. В четверг, 17 августа, рассматривается апелляционная жалоба по делу об изъятии у депутата Госдумы акций Калининградского морского торгового порта.



Адвокаты сослались на неприкосновенность частной жизни, пояснив, что могут были нарушены врачебная и налоговая тайны, а также коммерческая тайна Калининградского морского торгового порта. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, посчитав, что для рассмотрения дела в закрытом заседании отсутствуют правовые основания.

Инвестор в лице государства: что ждет Калининградский торговый порт после национализации