Адвокаты Колесника попросили закрыть заседание в апелляции по делу об изъятии у него акций порта

Адвокаты Колесника попросили закрыть заседание в апелляции по делу об изъятии у него акций порта
Андрей Колесник. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Адвокаты Колесника заявили, что он госпитализирован
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Представители семьи Колесника ходатайствовали о рассмотрении дела в апелляционной инстанции в закрытом заседании, передает корреспондент «Нового Калининграда» из зала суда. В четверг, 17 августа, рассматривается апелляционная жалоба по делу об изъятии у депутата Госдумы акций Калининградского морского торгового порта.

Адвокаты сослались на неприкосновенность частной жизни, пояснив, что могут были нарушены врачебная и налоговая тайны, а также коммерческая тайна Калининградского морского торгового порта. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, посчитав, что для рассмотрения дела в закрытом заседании отсутствуют правовые основания.

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Адвокаты просили «решение суда первой инстанции отменить в полном объеме и принять по делу новое решение, в котором требования истца оставить без удовлетворения». Апелляционное представление на решение районного суда по иску к Колеснику и его семье также подавала Генпрокуратура. Надзорный орган не устроили отдельные моменты в мотивировочной части.

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