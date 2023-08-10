Генпрокуратура обжаловала решение суда по изъятию акций порта у семьи депутата Андрея Колесника

Генпрокуратура обжаловала решение суда по изъятию акций порта у семьи депутата Андрея Колесника
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Передел Калининградского торгового порта

Генпрокуратура подала апелляционное представление на решение районного суда по иску к депутату Госдумы Андрея Колеснику и его семье. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного суда.

Как уточнили в ведомстве, надзорный орган обжаловал решение, потому что его не устроили некоторые моменты в мотивировочной части. Сам Андрей Колесник, его супруга Марина Лысенко и теща Людмила Лысенко пока апелляционных жалоб в суд не подавали, но у них еще есть возможность сделать это до 14 августа.

11 июля Центральный районный суд Калининграда принял решение изъять у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта. С парламентария и его супруги также взыскали в казну незаконный доход в размере 369,2 млн рублей.

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Надзорное ведомство выявило нарушения антикоррупционного законодательства из-за незаконного приобретения и скрытого владения акциями АО «Калининградский морской торговый порт». Сам Колесник полагает, что проверка в отношении него стала следствием недавнего судебного процесса по изъятию активов порта у иностранного инвестора. Он рассказал «Новому Калининграду», что претензии Генпрокуратуры связаны с его членством в комитете по транспорту и развитию инфраструктуры Госдумы РФ. Депутат подчеркнул, что у руководства нижней палаты парламента к нему претензий нет. 

В карточке дела по рассмотрению гражданского иска Генпрокуратуры РФ к депутату, его супруге и теще, содержится информация о четырех исполнительных листах, выданных Центральным районным судом Калининграда - было принято определение о наложении ареста на имущество ответчиков и третьего лица. Ответчики обжаловали выданные исполнительные листы. 25 июля облсуд оставил определение районного суда без изменений. 

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