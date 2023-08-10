Генпрокуратура обжаловала решение суда по изъятию акций порта у семьи депутата Андрея Колесника

Генпрокуратура подала апелляционное представление на решение районного суда по иску к депутату Госдумы Андрея Колеснику и его семье. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного суда.



Как уточнили в ведомстве, надзорный орган обжаловал решение, потому что его не устроили некоторые моменты в мотивировочной части. Сам Андрей Колесник, его супруга Марина Лысенко и теща Людмила Лысенко пока апелляционных жалоб в суд не подавали, но у них еще есть возможность сделать это до 14 августа.

11 июля Центральный районный суд Калининграда принял решение изъять у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта. С парламентария и его супруги также взыскали в казну незаконный доход в размере 369,2 млн рублей.



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