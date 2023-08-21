Три «дочки» холдинга VK зарегистрировались в калининградском офшоре на Острове

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Первые «дочки» холдинга VK — «ВК ЭКВИТИ», «ВК образовательные технологии» и «ВК МГЛ Лимитед» — зарегистрировались в реестре участников специального административного района на территории Октябрьского острова в Калининграде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные реестра САР.

Уточняется, что новые резиденты были зарегистрированы как международные компании общества с ограниченной ответственностью.

Напомним, в начале августа акционеры и совет директоров VK утвердили перерегистрацию юридического лица с Британских Виргинских островов в калининградский офшор. 12 сентября VK прекратит листинг глобальных депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций с Лондонской фондовой биржи и проведет первичный листинг акций компании на Московской бирже.

«По совокупности критериев»: что известно о перерегистрации VK в калининградском офшоре

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