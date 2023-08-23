Алиханов сообщил о рекордной урожайности зерна в Калининградской области

Все новости по теме: Сельское хозяйство

Калининградская область на прошлой неделе стала лидером по показателям урожайности зерновых и зернобобовых. Об этом со ссылкой на сообщение регионального минсельхоза написал в своем телеграм-канале губернатор Антон Алиханов.

«Аграрии Калининградской области бьют рекорды!» — констатировал глава региона.

По оперативным сводкам Минсельхоза РФ, средняя урожайность по региону составила 59,6 центнеров с га, в то время как по России этот показатель равен 38 центнеров с га. На втором месте Курская область — 57,4 центнера с га, на третьем — Краснодарский край — 56,7 центнеров с га.

В регионе планируется собрать в этом году 590 тыс. тонн зерна и 180 тыс. тонн масличных культур. Прогнозируемый профицитный баланс составит плюс 150 тыс. тонн.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter