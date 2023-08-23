Алиханов сообщил о рекордной урожайности зерна в Калининградской области

Калининградская область на прошлой неделе стала лидером по показателям урожайности зерновых и зернобобовых. Об этом со ссылкой на сообщение регионального минсельхоза написал в своем телеграм-канале губернатор Антон Алиханов.

«Аграрии Калининградской области бьют рекорды!» — констатировал глава региона.

По оперативным сводкам Минсельхоза РФ, средняя урожайность по региону составила 59,6 центнеров с га, в то время как по России этот показатель равен 38 центнеров с га. На втором месте Курская область — 57,4 центнера с га, на третьем — Краснодарский край — 56,7 центнеров с га.

В регионе планируется собрать в этом году 590 тыс. тонн зерна и 180 тыс. тонн масличных культур. Прогнозируемый профицитный баланс составит плюс 150 тыс. тонн.