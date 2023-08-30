На гигафабрике под Неманом обещают создать меньше рабочих мест, чем заявлялось ранее

На гигафабрике под Неманом обещают создать меньше рабочих мест, чем заявлялось ранее
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Заводу по производству литий-ионных аккумуляторов, который строится сейчас на месте Балтийской АЭС под Неманом, потребуется 900 рабочих мест. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Руслан Горевой на пресс-конференции в среду, 30 августа.

«Сейчас, когда в нашей стране произошел вот этот промышленный бум, надо понимать, что проблема с квалифицированными кадрами, и в принципе с любыми кадрами, она есть в любом регионе нашей стране. И эту проблему нужно решать здесь точно также, как мы бы ее решали в любом другом регионе. Эти кадры нужно растить, этими кадрами нужно владеть...» — сказал генеральный директор гигафабрики по поводу проблем с кадрами.

На вопрос корреспондента «Нового Калининграда» успеют ли «вырастить» кадры к моменту открытия завода (оно ожидается в 2025 году), Руслан Горевой ответил, что у них нет другого выбора. Он также сказал, что к работе хотят привлечь не только жителей Немана, но и специалистов со всей России. Для работников обещают построить в Немане несколько многоквартирных домов.

По его словам, набор в штат завода идет уже сейчас, сейчас это специалисты из Калининградской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Москвы и Мурманска. В их числе 5 выпускников БФУ. В БФУ с этого года запускается программа «Химические источники тока», которая призвана готовить в том числе будущих сотрудников гигафабрики.

Ранее глава администрации Неманского округа Андрей Нейман говорил, что «Росатому» нужно около 1200 специалистов для работы на гигафабрике, однако их в в Немане нет.

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