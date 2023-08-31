Международная медицинская компания меняет юрисдикцию Кипра на калининградский офшор

MD Medical Group Investments Plc (управляет сетью клиник «Мать и дитя» ) сменит юрисдикцию компании с Кипра в Специальный административный район (САР) острова Октябрьский (Калининградская область). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на решение акционеров MDMG.

Как уточняет информагентство, компания, зарегистрированная в 2010 году, на 67,9% принадлежит MD Medical Holding Limited и объединяет 49 медицинских учреждений, в том числе 10 многопрофильных госпиталей и 39 амбулаторных клиник с присутствием на территории 26 регионов России.

Согласно решению акционеров, головной офис MD Medical Group Investments Plc в калининградском офшоре предлагается создать не ранее, чем через 4 месяца, но не позднее, чем через 9 месяцев с даты принятия решения о редомициляции, после которой компания будет называться «Международная компания публичное акционерное общество «МД Медикал Груп Инвестментс».