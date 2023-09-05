Калининградстат: среднемесячная номинальная зарплата в июне составляла 56,5 тыс. рублей

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в крупных, средних и малых организациях в июне 2023 года составила 56 538,7 рубля. Об этом свидетельствуют данные доклада Калининградстата о социально-экономическом положении региона в январе-июле 2023 года.

Как уточняет статистическая служба, в сравнении с июнем 2022 года номинальная зарплата увеличилась на 15,5%, по сравнению с маем 2023 года — на 5,7%. При этом реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в июне 2023 года составила 111,5% к уровню июня 2022 года и 104,9% — к уровню мая 2023 года.

Также отмечается, что просроченная задолженность по зарплате, согласно данным, представленным по наблюдаемому кругу организаций, на 1 августа 2023 года составила 21,8 млн рублей.