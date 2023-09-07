Российские типографии жалуются на отсутствие расходников, в Калининграде рассчитывают на «параллельный импорт»

У российских типографий возникли сложности при поиске российских аналогов для зарубежных расходников. Об этом сообщил РБК.



Крупнейшие российские типографии и поставщики материалов заявили о невозможности импортозамещения расходников для этой отрасли. Проблемы с поставкой зарубежных материалов связаны с введения санкций на ввоз. Из-за этого растут цены на книгопечатание.

РБК приводит слова руководителя отдела маркетинга OktoPrint Service Ларисы Даниловой. Она говорит, что в России полностью отсутствует собственное производство офсетных красок, которые сейчас закупаются в Китае и Южной Корее, и офсетных резиново-тканевых полотен (поставляются из Китая и Индии).

При этом в калининградской типографии «Янтарный оттиск» сообщили, что никаких проблем с поставкой зарубежных расходников нет. «Работаем, работаем. С России возят нам материалы. Вы же понимаете, что они обходными, через третьи лица, приходят к нам, через Турцию по определенному маршруту. Там наши все поставщики. Все по этой схеме работают, получают что с Европы, что с Китая через Турцию. Ничего не останавливается, все в работе. Конечно, бумага там, может быть, какие-то перебои. Но там в основном логистика подводит по срокам», — сказал техдиректор Валерий Николаенко.

Однако в типографии «Страж Балтики» это мнение разделили не совсем. На вопрос корреспондента «Нового Калининграда» о том, как у них обстоят дела с импортозамещением зарубежных расходников, представитель компании ответил: «Плохо, тяжело, но мы справляемся».