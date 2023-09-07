Алиханов: у польских перевозчиков больше нет проблем с пропуском в Калининградскую область

У польских перевозчиков больше нет проблем с пропуском в Калининградскую область, заявил губернатор региона Антон Алиханов на заседании регионального правительства 7 сентября.



«Я тогда публично сказал, что возникли проблемы польскими перевозчиками. Мы их сняли. Выпустили новый протокол оперативного штаба, с коллегами из Минтранса и ФТС (Федеральной таможенной службы — прим. „Нового Калининграда“) тоже вопрос урегулировали. Всё к нам едет, как и ехало раньше», — рассказал глава региона.

В конце августа Антон Алиханов сообщил, что у польских перевозчиков возникли проблемы с пропуском на территорию Калининградской области. «У нас было решение оперштаба по допуску польских машин даже при отсутствии дозволов (разрешений на осуществление международной перевозки — прим. „Нового Калининграда“). Там сейчас появились определенные сложности из-за разъяснений со стороны федерального Минтранса», — заявил чиновник. Региональные власти, по его словам, планировали направить в Министерство транспорта РФ уточняющее письмо, чтобы «снять разногласия» и продолжить пропуск польских автомобилей в регион без дозволов.

Напомним, в мае 2023 года Госдума РФ решила попросить правительство запретить транзит польских фур по стране. Губернатор Калининградской области тогда заверил, что регион не будет закрыт для проезда автомобилей из Польши. «Польские перевозчики составляют 15-18% от иностранных перевозчиков, которые доставляют грузы в Калининградскую область. С учётом нашей географии на регион не будет распространён запрет работы польских транспортных компаний. С коллегами из МИД России и Минтрансом России отработали данный вопрос», — написал Антон Алиханов в своем телеграм-канале.