Алиханов: региону урезали субсидии на морские перевозки из-за того, что механизм не работал

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Деньги на субсидии на морские перевозки должны быть восстановлены по причине их востребованности, заявил во вторник, 12 сентября, во время онлайн-эфира губернатор Антон Алиханов.

«Сделано это (урезание выделенной на субсидии суммы — прим. „Нового Калининграда“) было в первой половине текущего года по той причине, что постановление правительства [России], откровенно говоря, на тот момент не работало», — сказал Алиханов. После того, как в документ внесли правки, в первый же месяц перевозчики «выбрали» 500 млн рублей, а позже дополн6ительно еще 1 млрд рублей, отметил он. «Министерство транспорта [РФ] восстановит — должно восстановить — снятые средства, потому что оно видит востребованность этого механизма», — заявил губернатор Калининградской области. По его словам, благодаря субсидиям перевозка одного 20-футового контейнера снизилась с 60-65 тыс. рублей до 18 тыс. рублей, 40-футового — с 86 тыс. рублей до 16 тыс.

Ранее Росморречфлот сократил на 2 млрд рублей субсидии для морских перевозок на калининградском направлении. Региональные власти обратились в Минтранс за дополнительным объемом финансирования в 2023 году. Изначально планировалось предоставить на субсидирование морских перевозок в Калининградскую область 3,8 млрд рублей.

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