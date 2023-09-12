Алиханов: региону урезали субсидии на морские перевозки из-за того, что механизм не работал

Деньги на субсидии на морские перевозки должны быть восстановлены по причине их востребованности, заявил во вторник, 12 сентября, во время онлайн-эфира губернатор Антон Алиханов.



«Сделано это (урезание выделенной на субсидии суммы — прим. „Нового Калининграда“) было в первой половине текущего года по той причине, что постановление правительства [России], откровенно говоря, на тот момент не работало», — сказал Алиханов. После того, как в документ внесли правки, в первый же месяц перевозчики «выбрали» 500 млн рублей, а позже дополн6ительно еще 1 млрд рублей, отметил он. «Министерство транспорта [РФ] восстановит — должно восстановить — снятые средства, потому что оно видит востребованность этого механизма», — заявил губернатор Калининградской области. По его словам, благодаря субсидиям перевозка одного 20-футового контейнера снизилась с 60-65 тыс. рублей до 18 тыс. рублей, 40-футового — с 86 тыс. рублей до 16 тыс.