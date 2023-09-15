Минстроительства: газопровод в Балтийск готов на 75%

Газопровод в Балтийск, «ветка» на Светлый и газораспределительная станция в Черепаново готовы на 75 %. Об этом сообщила замминистра строительства Евгения Батуркина на заседании облдумы в среду, 13 сентября.
«В настоящее время реализация этого мероприятия продолжается, техническая готовность порядка 75%. В настоящий момент мы ведем экспертное сопровождение этого контракта по госэкспертизе,» — сообщила Елена Батуркина.Ранее стало известно, что строительство газопровода идет с двукратным отставанием от графика. Проект стартовал в 2012 году, изначальные сроки окончания строительства — 2016 год. Теперь власти обещают сдать объект в 2024 году, однако к строительство газовых котельных в Балтийске пока не началось.