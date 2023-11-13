Корпорации развития области собираются выделить из бюджета еще 350 млн рублей

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Корпорации развития Калининградской области планируют выделить из регионального бюджета еще 350 млн рублей. Финансирование предусмотрено на 2024 год. Информация об этом содержится в проекте бюджета, опубликованном на сайте областного заксобрания. Средства планируют направить в качестве «бюджетных инвестиций» на создание индустриальных парков и технопарков, привлечение инвестиций и реализацию инвестпроектов.

В 2019 году областные власти внесли в уставный капитал Корпорации развития Калининградской области 776 млн рублей, которые предназначались «для создания инфраструктуры индустриальных парков», приобретения недвижимости и долей в частных компаниях. Средства были перечислены перед выкупом демонтируемого сейчас Дома Советов, сумма сделки по которому составила 399 млн.

Корпорация развития Калининградской области была создана в 2012 году как структура для привлечения инвестиций. Собственником 100% ее акций является региональное правительство. В предыдущие годы у депутатов областной думы периодически возникали вопросы по поводу средств, закладываемых на работу Корпорации развития в областном бюджете.

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