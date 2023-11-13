Корпорации развития области собираются выделить из бюджета еще 350 млн рублей

Корпорации развития Калининградской области планируют выделить из регионального бюджета еще 350 млн рублей. Финансирование предусмотрено на 2024 год. Информация об этом содержится в проекте бюджета, опубликованном на сайте областного заксобрания. Средства планируют направить в качестве «бюджетных инвестиций» на создание индустриальных парков и технопарков, привлечение инвестиций и реализацию инвестпроектов.



В 2019 году областные власти внесли в уставный капитал Корпорации развития Калининградской области 776 млн рублей, которые предназначались «для создания инфраструктуры индустриальных парков», приобретения недвижимости и долей в частных компаниях. Средства были перечислены перед выкупом демонтируемого сейчас Дома Советов, сумма сделки по которому составила 399 млн.

Корпорация развития Калининградской области была создана в 2012 году как структура для привлечения инвестиций. Собственником 100% ее акций является региональное правительство. В предыдущие годы у депутатов областной думы периодически возникали вопросы по поводу средств, закладываемых на работу Корпорации развития в областном бюджете.