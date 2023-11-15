Бюджет Калининграда вновь планируется с дефицитом почти в миллиард рублей

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Администрация Калининграда представила основные параметры бюджета на 2024 год, они обсуждались на публичных слушаниях в горсовете в среду, 15 ноября.

Судя по проекту, бюджет существенно увеличивается: доходы должны составить 25,5 млрд рублей, расходы — 26,4 млрд (на текущий год изначальные параметры составляли 22,1 и 23,1 млрд рублей соответственно).

Дефицит на 2024 год планируется в размере 985,8 млрд рублей. «Бюджет спланирован с дефицитом, который покрывать планируется за счет увеличения объемов привлеченных коммерческих кредитов и сокращения остатков средств на едином счете бюджета. Кроме того, для сокращения возможных кассовых разрывов планируется привлечение казначейских кредитов», — сообщил на слушаниях глава профильного комитета горадминистрации Алексей Данилов.

Похожий дефицит бюджета планировался и на 2023 год (948,6 млрд рублей), однако в июне его увеличили почти вдвое. Покрывать дефицит власти намеревались также за счет коммерческих кредитов — в октябре они хотели взять в целом 900 млн рублей, однако ни один банк на торги не заявился (аналогичная ситуация сложилась в феврале, когда они хотели оформить 5 кредитов на общую сумму 1,3 млрд рублей, но все торги провалились). Глава администрации Елена Дятлова в итоге заявила, что ее устраивает такое развитие событий из-за внезапно резкого повышения ключевой ставки.

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