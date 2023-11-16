Алиханов об инвесторе для торгового порта: «Работаем с несколькими крупными игроками»

Региональные власти работают «с несколькими крупными игроками», которые рассматриваются в качестве «стратегического инвестора» для Калининградского морского торгового порта. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в интервью порталу Rugrad.



«Если говорить про КМТП, то мы работаем с несколькими крупными игроками», — сказал он. По словам главы региона, переговоры ведутся в том числе с арендаторами предприятия. Алиханов также высказал мнение, что крупному инвестору может быть интересна «возможность объединения нескольких активов». «Торговый и рыбный порты, у нас еще есть глубоководный причал и инфраструктура компании „Ледово“ в Светлом. Возможно, можно будет объединить и Балтийск, чтобы иметь максимальные возможности», — пояснил губернатор.

О том, что Калининградский морской торговый порт может перейти к крупному инвестору, Антон Алиханов заявлял в октябре. «Нам необходимы грамотные управленцы, которые будут заниматься развитием порта», — сказал он в интервью «Интерфаксу».

Инвестор в лице государства: что ждет Калининградский торговый порт после национализации

В мае Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о продаже 45,5% акций Калининградского морского торгового порта, поданный совместно с ФАС. В надзорном ведомстве посчитали, что «группа лиц, в которую входит иностранный инвестор», установила контроль над организацией, имеющей «стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». При этом сделки не согласовали с правительством РФ. Прокуратура требовала взыскать в доход государства 46 500 незаконно проданных ценных бумаг.