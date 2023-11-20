Центробанк связал ускорение инфляции в Калининградской области с ростом турпотока

Ускорение инфляции в Калининградской области связано в числе прочего с увеличением туристического потока. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора, опубликованном в понедельник, 20 ноября.



По данным ЦБ, в октябре годовая инфляция в регионе увеличилась до 7,88%. В сентябре этот показатель составлял 6,88%. Темп прироста цен в Калининградской области в прошлом месяце был выше, чем по Северо-Западному федеральному округу (6,49%) и в целом по стране (6,69%).

«Ускорение годового роста цен в регионе во многом объясняется произошедшим ранее ослаблением рубля, увеличением издержек производителей товаров, а также повышенным спросом в непродовольственном сегменте. Региональным фактором ускорения инфляции стало увеличение туристического потока», — говорится в комментарии регулятора.

Цены на продовольствие за год выросли в регионе на 5,28%. «Основной вклад внесло ускорение годового роста цен на мясную и плодоовощную продукцию», — указали в Банке России. Цены на непродовольственные товары в годовом выражении увеличились на 8,19%. По данным ЦБ, это связано в первую очередь с динамикой цен на товары длительного пользования и медицинские товары. Цены на услуги в октябре за год увеличились на 13,03%. В этом сегменте «основной вклад внесла динамика цен на аренду жилья и авиаперевозки», отметили в Центробанке.