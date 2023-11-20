Центробанк связал ускорение инфляции в Калининградской области с ростом турпотока

Все новости по теме: Инфляция

Ускорение инфляции в Калининградской области связано в числе прочего с увеличением туристического потока. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора, опубликованном в понедельник, 20 ноября.

По данным ЦБ, в октябре годовая инфляция в регионе увеличилась до 7,88%. В сентябре этот показатель составлял 6,88%. Темп прироста цен в Калининградской области в прошлом месяце был выше, чем по Северо-Западному федеральному округу (6,49%) и в целом по стране (6,69%).

«Ускорение годового роста цен в регионе во многом объясняется произошедшим ранее ослаблением рубля, увеличением издержек производителей товаров, а также повышенным спросом в непродовольственном сегменте. Региональным фактором ускорения инфляции стало увеличение туристического потока», — говорится в комментарии регулятора.

Цены на продовольствие за год выросли в регионе на 5,28%. «Основной вклад внесло ускорение годового роста цен на мясную и плодоовощную продукцию», — указали в Банке России. Цены на непродовольственные товары в годовом выражении увеличились на 8,19%. По данным ЦБ, это связано в первую очередь с динамикой цен на товары длительного пользования и медицинские товары. Цены на услуги в октябре за год увеличились на 13,03%. В этом сегменте «основной вклад внесла динамика цен на аренду жилья и авиаперевозки», отметили в Центробанке.

Ранее в областном правительстве сообщали, что на конец 2023 года в регионе ожидают годовую инфляцию в размере 7,8%. В 2024 году чиновники прогнозируют сокращение этого показателя до 4,9%.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter