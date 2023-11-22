Алиханов оценил ущерб региону от санкций в 2023 году более чем в 2 ﻿млрд рублей

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Ущерб Калининградской области от санкций сопоставим с суммой, которая выделяется в качестве субсидии для морской линии из федерального бюджета. Об этом заявил губернатора Антон Алиханов журналистам после бюджетного послания региональному Заксобранию в среду, 22 ноября.

«Еще раз повторю: расчет достаточно простой: все, что попало в эти списки ограничений — либо полных санкций либо квотных — объем субсидий можно легко предъявлять как ущерб как минимум бюджету федеральному наносимый», — сказал Алиханов. Он заявил, что в текущем году речь о сумме субсидий на морские перевозки около 2,2 млрд рублей.

«В следующем году в проекте бюджета федерального там 1,8 или 2 млрд рублей, соответственно, если она будет, сумма, выбираться, мы будем обращаться за поправками, и я думаю, что это произойдет. Здесь сложно сказать, на какие поправки мы будем заявляться, навряд ли июньские-июльские, скорее всего, это уже будет осенняя сессия следующего года, во всяком случае, динамика выборки нам это показывает. Объясню почему — объективный параметр — следующий год, январь, обнуление, скажем так, возобновление по „железке“, и понятно, что можно перераспределиться пока, на первом полугодии, в сторону железной дороги», — добавил он.

Калининградские грузоперевозчики при этом оценивают только свой ущерб от санкций в 5,23 млрд рублей.

Первоначально в 2023 году Правительство РФ планировало предоставить на субсидирование морских перевозок в Калининградскую область 3,8 млрд рублей. Позже сумму сократили из за перенаправления части грузов в первом полугодии на железную дорогу, областные власти обращались с просьбой ее увеличить.

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