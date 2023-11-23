«Спарта II» вернулась на линию «Калининград — Санкт-Петербург» после ремонта

Универсальный сухогруз «Спарта II» вернулся на линию «Калининград — Санкт-Петербург» после планового ремонта. Об этом сообщает «Оборонлогистика».



Ремонтные работы проходили на Канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге, там было проведено техобслуживание всех систем судна, включая грузовые краны и винто-рулевой комплекс. Во время ремонта на сухогруз установили новый комплекс связи, позволяющий работать с российской спутниковой системой.

В «Оборонлогистике» утверждают, что за время отсутствия судна на линии объемы грузоперевозок не сокращались.

Напомним, сухогруз «Спарта II» отправился на плановый ремонт 10 ноября. Ранее плановый ремонт проходил паром «Балтийск», что способствовало существенному сокращению объема грузоперевозок.