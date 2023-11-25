Калининградстат назвал сферы деятельности с самыми высокими и низкими зарплатами

Калининградстат проанализировал размер зарплат в различных сферах экономики региона в 2023 году. Соответствующие данные размещены на сайте ведомства.

Согласно представленной аналитике, наиболее высокая заработная плата в январе-сентябре 2023 года сложилась у работников финансовой и страховой сфер — 91819,3 рубля, что на 76,2 % выше среднемесячной заработной платы по Калининградской области.

Также в числе видов деятельности с наиболее высоким уровнем заработной платы, относительно среднеобластного значения в январе-сентябре оказались добыча полезных ископаемых (159,4%); деятельность в области информации и связи (154,9%); деятельность профессиональная, научная и техническая (118,6%).

К сферам с наименьшим уровнем заработной платы Калининградстат отнес деятельность административную и сопутствующие дополнительные услуги (66,6%); деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (66,2%); деятельность по операциям с недвижимым имуществом (63,5%).

Напомним, по данным статведомства, средняя зарплата в январе-сентябре 2023 года составила в регионе 52122,6 рубля.