Росстат: за неделю цены на яйца в России выросли еще на 4,4%

С 21 по 27 ноября цены на яйца в РФ выросли на 4,4%, неделю назад рост составлял 4,5%. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Росстата.

Данный показатель уже несколько недель подряд остается самым высоким на продовольственном рынке. С начала года яйца подорожали на 36,6%, что также является самым высоким взлетом, если не считать выросшие в цене на 45,6% бананы и на 43,6% помидоры.

По росту цен среди мясных продуктов с начала года продолжает лидировать курятина, подорожавшая на 30,2%. Цены на свинину за этот период выросли на 12,9%, говядину — на 6,3%, баранину — на 16,7%.

На рынке круп с начала года стоимость риса поднялась на 9,6%, гречка подешевела на 17,8%, пшено — на 0,4%.

Напомним, на высокие цены на яйца в среду, 29 ноября, жители Калининградской области в очередной раз пожаловались губернатору. Антон Алиханов в ответ посоветовал покупать средние или мелкие яйца вместо крупных. «Всем советую не брать крупные, а брать средние или мелкие — они для здоровья полезнее», — сказал он во время прямой линии на ГТРК «Калининград» в среду, 29 ноября.