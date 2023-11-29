Губернатор посоветовал калининградцам покупать средние и мелкие яйца

Губернатор Антон Алиханов посоветовал жителям региона покупать средние или мелкие яйца вместо крупных. «Всем советую не брать крупные, а брать средние или мелкие — они для здоровья полезнее», — сказал он во время прямой линии на ГТРК «Калининград» в среду, 29 ноября.



Комментируя рост цен, Алиханов напомнил, что компания «Долгов групп», в которую входит Гурьевская птицефабрика, начала продавать в своей торговой сети яйца второй категории по сниженной стоимости. «Они продают их за 74 или 76 рублей за десяток. Но тем не менее компания должна вернуться именно к продаже вот этого продукта не только у себя в сети, но и в других торговых сетях региона», — отметил губернатор.

Он также сообщил, что сравнил цены на яйца в Санкт-Петербурге и Калининградской области. «Мы находимся, к сожалению или к счастью, в том же ценовом диапазоне, что и другие регионы страны», — пояснил Алиханов, добавив, что за ситуацией следит региональное управление ФАС.

Ранее областные власти сообщили, что договорились с крупнейшими производителями и поставщиками об удержании отпускных цен на яйца второй категории. Губернатор Антон Алиханов, комментируя ситуацию, заявлял, что владельцы агрохолдинга «Долгов групп» «под шумок» вышли из договоренности о фиксации цен.

В компании отказались комментировать слова главы региона. «Но уверяю вас, если бы была возможность и было бы дешевое яйцо в Белоруссии или в России, мы бы привезли сами. Но его нет», — отметил совладелец агрохолдинга «Долгов Групп» Александр Долгов.