«Оборонлогистика»: грузопоток паромной линии Усть-Луга — Балтийск за месяц вырос на 13%

В ноябре 2023 года посредством паромной линией Усть-Луга — Балтийск перевезли 126 тыс. тонн грузов. Это на 13% превышает показатели предыдущего месяца месяце, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ООО «Оборонлогистика», являющегося оператором линии.

«В ноябре штормовая Балтика не оказала серьезного влияния на движение паромов и судов грузовой линии, как это было в октябре. Рейсы не отменялись, грузовые операции в портах не останавливались. В ноябре на линии работали все 4 железнодорожных парома, которые перевезли в обе стороны 126 тыс. тонн грузов, в том числе свыше 2,5 тыс. вагонов и 2,3 тыс. единиц накатной техники. Это на 13% больше, чем в прошлом месяце», — пояснили в ведомстве, уточнив, что основную номенклатуру перевозимых грузов, как обычно, составили горюче-смазочные и строительные материалы, удобрения, продукты питания.

При этом на контейнерной линии Санкт-Петербург — Калининград по итогам ноября отмечается незначительное снижение количества перевезенных грузов, поскольку судно «Спарта II» в этом месяце проходило плановый ремонт в рамках промежуточного освидетельствования. В общей сложности задействованные на линии суда «Спарта» и «Спарта II» доставили в ноябре порядка 20 тыс. тонн грузов. Это на 6 тыс. тонн меньше, чем в октябре.

Напомним, в октябре объем грузов, перевезенных паромами на калининградской морской линии, снизился на 40%. В «Оборонлогистике» объяснили снижение объема перевозок штормами и ремонтом одного из судов.