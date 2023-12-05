В ноябре в России продано вдвое больше легковых автомобилей, чем год назад

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В ноябре 2023 года было продано вдвое больше легковых автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные организации «Паспорт промышленный консалтинг».

Всего в ноябре было реализовано 109 706 легковых машин, что на 113% превосходит объемы продаж за прошлый год. Тем не менее, этот показатель на 2,3% уступает данным за октябрь 2023 года.

Наиболее востребованной у российских покупателей в ноябре, согласно данным «Автостата», оказалась продукция концерна LADA, на которую приходится 30% всего отечественного рынка легковых автомобилей (32 651 машина), наиболее популярный иностранный бренд — китайский производитель Haval, в ноябре россияне купили 14 400 машин этой марки. За двумя лидерами рынка следует ряд китайских брендов: Chery (11 316 шт.), Geely (10 551 шт.), Changan (6 609 шт.), OMODA (4 129 шт.) и EXEED (4 096 шт.), корейская Kia (2 028 шт.), «Москвич» (1 910) и еще одна китайская разработка — авто TANK (1 868 шт.). Объемы продаж всех представленных марок по итогам месяца демонстрируют рост, за одним исключением — показатели продаж Kia упали на 37,6%.

Наиболее востребованная по итогам ноября 2023 года модель в России — LADA Granta, за месяц было продано 16 203 автомобиля. Самая популярной у россиян иномаркой оказался кроссовер Haval Jolion, за месяц было продано 7 226 единиц техники.

Напомним, губернатор Антон Алиханов заявлял, что на калининградском автомобильном заводе «Автотор» в 2023 году году могут выпустить до 70 тысяч автомобилей.

В предыдущем 2022 году доходы компании сократились на 70%, а объем производимой продукции уменьшился в три раза. «Автотор» приступил к сборке китайских автомобилей в январе 2023 года. Предприятие, на котором ранее выпускали модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai, сейчас занимается производством автомобилей китайских брендов SWM, JMC и BAIC. На пике производства, в допандемийном 2019 году, завод выпустил 212 тысяч машин.

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