Администрация Калининграда намерена приватизировать предприятие «Муниципальные бани»

Муниципальное предприятие «Муниципальные бани» подлежит приватизации в 2024 году. Это следует из проекта решения горсовета, опубликованного на его сайте.



Как следует из документа, предприятие хотят преобразовать в ООО. В муниципальную собственность должно поступить 100% долей общества.

Речь о приватизации 5,7 тысяч квадратных метров помещений, остаточная стоимость которых оценивается в 22,7 млн рублей.

В Калининграде насчитывается 5 муниципальных бань: на ул. Комсомольской, Дзержинского, Суворова, Герцена и Парковой (мкрн Прибрежный).

В 2023 году горвласти намеревались приватизировать МП «Калининград-ГорТранс», в итоге приватизацию перенесли на 2024 год. Это объяснили «большим объемом имущественного комплекса».