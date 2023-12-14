После приостановки экспорта на складах ГК «За Родину» накопилось 5 млн консервов

После приостановки экспорта в связи с введением новых пошлин, привязанных к курсу рубля, на складах группы компаний «За Родину» скопилось 5 млн рыбных консервов. Об этом сообщил председатель совета директоров предприятия Сергей Лютаревич в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в четверг, 14 декабря.
По его словам, платить 7% «там, где есть рентабельность на продукт 3-4%, — это, конечно, убыточное мероприятие». Лютаревич отметил, что введение пошлины ожидалось только «на топливо, бензин, солярку для того, чтобы на заправках цены не росли», а не на все продукты питания, которые вывозят из России. Глава ГК «За Родину» сообщил, что губернатор области Антон Алиханов направил письмо в адрес председателя правительства Михаила Мишустина об исключении из постановления отдельных предприятий.
«Рыбные консервы производят в Калининграде ещё пять предприятий, и думаю, что экспорт у всех приостановился. И экспорт вообще в России приостановился на эту продукцию, там, где низкорентабельная. Поэтому мы сейчас отработали на склад — октябрь-ноябрь, мы сохранили где-то у себя около пяти миллионов рыбных консерв, которые готовы к отгрузке уже. Но мы все равно очень ждем, что экспортная пошлина будет отменена. Тем более, что уже вышли изменения в закон, Государственная Дума приняла уже в первом чтении. Я надеюсь, что все-таки Калининградскую область и нас услышат и хотя бы экспортную пошлину отменят для калининградских переработчиков рыбы, потому что у нас еще накладывается дополнительная логистика до рынков сбыта», — отметил глава ГК «За Родину».Ранее Сергей Лютаревич сообщал, что из-за введения новых экспортных пошлин ГК «За Родину» с 1 октября приостановила экспорт рыбных консервов. Компания экспортировала продукцию во все страны СНГ, кроме Молдавии. Нововведение не распространяется на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но под пошлины подпадает «львиная доля» продукции предприятия, заявлял Лютаревич. Он утверждает, что убытков в связи с приостановкой экспорта у предприятия нет. «Мы сейчас просто работаем на склад», — пояснял глава предприятия.