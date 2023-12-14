После приостановки экспорта на складах ГК «За Родину» накопилось 5 млн консервов

После приостановки экспорта в связи с введением новых пошлин, привязанных к курсу рубля, на складах группы компаний «За Родину» скопилось 5 млн рыбных консервов. Об этом сообщил председатель совета директоров предприятия Сергей Лютаревич в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в четверг, 14 декабря.



По его словам, платить 7% «там, где есть рентабельность на продукт 3-4%, — это, конечно, убыточное мероприятие». Лютаревич отметил, что введение пошлины ожидалось только «на топливо, бензин, солярку для того, чтобы на заправках цены не росли», а не на все продукты питания, которые вывозят из России. Глава ГК «За Родину» сообщил, что губернатор области Антон Алиханов направил письмо в адрес председателя правительства Михаила Мишустина об исключении из постановления отдельных предприятий.

«Рыбные консервы производят в Калининграде ещё пять предприятий, и думаю, что экспорт у всех приостановился. И экспорт вообще в России приостановился на эту продукцию, там, где низкорентабельная. Поэтому мы сейчас отработали на склад — октябрь-ноябрь, мы сохранили где-то у себя около пяти миллионов рыбных консерв, которые готовы к отгрузке уже. Но мы все равно очень ждем, что экспортная пошлина будет отменена. Тем более, что уже вышли изменения в закон, Государственная Дума приняла уже в первом чтении. Я надеюсь, что все-таки Калининградскую область и нас услышат и хотя бы экспортную пошлину отменят для калининградских переработчиков рыбы, потому что у нас еще накладывается дополнительная логистика до рынков сбыта», — отметил глава ГК «За Родину».