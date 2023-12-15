Реконструкция Аллеи Смелых подорожала из-за проблем с поставками асфальтобетона

Ремонт Аллеи Смелых подорожал из-за проблем с доступностью асфальтобетона в регионе. Об этом сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе городской администрации.



«В проектном решении, условно говоря, был заложен один асфальтобетон. К сожалению, наши местные производители такой асфальтобетон, который был заложен по составу, у нас не производят <...>. Поэтому был изменен асфальтобетон на местного, калининградского производителя», — сообщила руководитель комитета по связям с общественностью и СМИ горадминистрации Инна Вербицкая.

Со слов главы городской пресс-службы, замена материала не скажется на сроках сдачи объекта, но приведет к удорожанию работ. В городской администрации предполагают, что стоимость реконструкции поднимется до 10%.