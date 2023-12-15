Реконструкция Аллеи Смелых подорожала из-за проблем с поставками асфальтобетона

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Ремонт Аллеи Смелых подорожал из-за проблем с доступностью асфальтобетона в регионе. Об этом сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе городской администрации.

«В проектном решении, условно говоря, был заложен один асфальтобетон. К сожалению, наши местные производители такой асфальтобетон, который был заложен по составу, у нас не производят <...>. Поэтому был изменен асфальтобетон на местного, калининградского производителя», — сообщила руководитель комитета по связям с общественностью и СМИ горадминистрации Инна Вербицкая.

Со слов главы городской пресс-службы, замена материала не скажется на сроках сдачи объекта, но приведет к удорожанию работ. В городской администрации предполагают, что стоимость реконструкции поднимется до 10%.

Реконструкция Аллеи Смелых — один из самых затянувшихся дорожных проектов Калининградской области. О необходимости ремонта улицы говорят уже более десяти лет. В августе на торгах по реконструкции километрового участка дорожного полотна от ул. Карамзина до Большой Окружной победила компания «Балтдормостстрой», известная по реконструкции улиц Катина и Карташева. Тогда стоимость работ оценивалась в 362,8 млн рублей.

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