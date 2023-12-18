Суд отказал Дмитрию Пуриму в пересмотре дела об изъятии акций торгового порта

Областной арбитражный суд отказался пересматривать дело об изъятии 46,5% акций Калининградского морского торгового порта по заявлениям бизнесмена Дмитрия Пурима и компании «Коксохимтранс». Заседание прошло в понедельник, 18 декабря. Информация о принятом решении опубликована в судебной картотеке.



Дмитрий Пурим и компания «Коксохимтранс» требовали пересмотреть судебный акт первой инстанции «по вновь открывшимся обстоятельствам». Оба заявления были поданы в конце ноября.

В том же месяце Арбитражный суд Северо-Западного округа отклонил кассации участников сделок по продаже 46,5% акций Калининградского морского торгового порта. Жалобы подавали Дмитрий Пурим и гражданка Марина Дубинина, продавшая ему 3,5% ценных бумаг, а также зарегистрированная в шотландском Эдинбурге фирма Orneto Partners LP и продавшая ей 43% акций компания «Коксохимтранс».

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В мае первая инстанция удовлетворила иск Генпрокуратуры, поданный совместно с ФАС. В надзорном ведомстве посчитали, что «группа лиц, в которую входит иностранный инвестор», установила контроль над Калининградским морским торговым портом, указав, что сделки не согласовали с Правительством РФ. Предприятие сочли организацией, имеющей «стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Прокуратура требовала взыскать в доход государства 46 500 незаконно проданных ценных бумаг.