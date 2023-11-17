Тёща Колесника подала кассацию на решение суда по делу об изъятии акций порта

Тёща депутата Госдумы Андрея Колесника Надежда Лысенко подала кассационную жалобу на решение об изъятии у семьи парламентария контрольного пакета акций Калининградского морского торгового порта. Информация об этом содержится в картотеке Третьего кассационного суда общей юрисдикции.



Ранее кассационные жалобы подали сам депутат Госдумы Андрей Колесник и его супруга Марина Лысенко. Заседание по делу назначено на 29 ноября.

Центральный районный суд Калининграда принял решение по иску Генпрокуратуры РФ 11 июля. Первая инстанция постановила изъять у семьи Андрея Колесника контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта. С парламентария и его супруги также взыскали в казну незаконный доход в размере 369,2 млн рублей. Апелляционная инстанция 18 августа оставила это решение в силе.

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Надзорное ведомство выявило нарушения антикоррупционного законодательства из-за незаконного приобретения и скрытого владения акциями АО «Калининградский морской торговый порт».

Сам Колесник полагает, что проверка в отношении него стала следствием недавнего судебного процесса по изъятию активов порта у иностранного инвестора. Речь идет о 46,5% ценных бумаг предприятия. По этому делу кассационные жалобы подавали все участники сделок: бизнесмен Дмитрий Пурим и гражданка Марина Дубинина, продавшая ему 3,5% ценных бумаг, а также зарегистрированная в шотландском Эдинбурге фирма Orneto Partners LP и продавшая ей 43% акций компания «Коксохимтранс». Их рассмотрел в начале ноября Арбитражный суд Северо-Западного округа. Все жалобы были отклонены.