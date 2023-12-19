Власти подписывают контракт на строительство новой части Северного обхода за 9,6 млрд рублей

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Определен подрядчик для строительства новой очереди Северного обхода. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Речь о третьем и четвертом подэтапах II этапа работ. Начальная (максимальная) стоимость работ по строительству третьего подэтапа оценивалась в 1,2 млрд рублей, четвертого — в 8,4 млрд. Оба контракта были заключены с одним подрядчиком — компанией «ВАД», ранее многократно побеждавшей в аукционах на строительство крупных дорожных объектов в регионе. Компания оказалась единственным участником торгов, контракты заключают по максимальной стоимости.

Подрядчику предстоит построить дорожное полотно от транспортной развязки на Зеленоградск до развязки на Балтийск и провести работы по созданию двухуровневых съездов в конце проспекта Победы.

Ранее торги по поиску подрядчика для строительства третьего подэтапа были приостановлены по жалобе. Поводом для которой, согласно размещённым на портале госзакупок документам, стало ограничение конкуренции при проведении закупки. Жалоба была признана необоснованной.

Напомним, в августе компания «ВАД» победила в аукционе на строительство съездов с Приморского кольца, цена контракта составила 9,6 млрд рублей. В сентябре 2022 года компания «ВАД» стала победителем торгов на сумму 17 млрд рублей на строительство нового участка длиной 12,4 км от подъезда к Светлогорску до автодороги «Переславское — Круглово» возле Янтарного (VII и IX очереди кольцевого маршрута). Кроме того, в апреле этого года компания выиграла подряд (она также была единственным участником торгов) на 11 млрд 12 млн рублей на строительство новых очередей Приморского кольца (речь идет о подэтапе 2.2 второго этапа VII и IX очередей) длиной 5,75 км от подъезда к Янтарному до автодороги «Переславское-Круглово».

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