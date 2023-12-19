Рольбинов: терминал в Пионерском должен принять первое судно в марте 2024 года

Морской терминал в Пионерском должен принять первое судно в марте 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера областного правительства Александра Рольбинова.



«Перед генеральным подрядчиком, который ведет строительство терминала, стоит задача сдать объект в установленные сроки. Но при этом он должен провести в марте 2024 года технический заход судна в порт. Инфраструктура терминала должна быть готова к этому времени и обеспечить такой заход», — сказал Рольбинов. Он добавил, что к порту построена дорога. Ее протяженность составляет 2,2 км, контракт выполняла компания «ВАД».

Строительство терминала ведет госучреждение «Морская спасательная служба», стоимость контракта — 8,5 млрд рублей. Подрядчик неоднократно получал претензии за нарушения условий контракта, в том числе за срыв сроков его исполнения. Стройку курируют федеральные власти. Значительную часть средств должен освоить субподрядчик. Часть контракта на достройку порта отдали питерской компании «Геоизол». Фирме достался отдельный контракт на 2,2 млрд рублей на строительство пассажирского терминала.

Строительные работы должны быть завершены до 30 ноября 2024 года, срок исполнения всего контракта — 20 января 2025 года. «Они вроде как в следующем году заканчивают. Это значит, при всех вводных, наверное, в 2025 году что-нибудь да заработает», — заявлял в ноябре губернатор Антон Алиханов.