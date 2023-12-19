Пурим требовал пересмотреть решение суда по акциям порта, ссылаясь на дело Колесника

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Бизнесмен Дмитрий Пурим и компания «Коксохимтранс» пытались добиться пересмотра решения суда об изъятии 46,5% акций Калининградского морского торгового порта, основываясь на установленных судом фактах по делу депутата Госдумы Андрея Колесника. Это следует из определения, опубликованного в судебной картотеке по итогам рассмотрения заявлений участников сделок.

Пурим и «Коксохимтранс» требовали пересмотреть решение первой инстанции «по вновь открывшимся обстоятельствам». Они указали, что, как установил областной суд, с 2009 года доля в уставном капитале порта в 51,75% принадлежала Владиславу Дорофееву и Андрею Колеснику, а «с сентября-октября 2021 года» всей долей владел Колесник.

«Изложенное, по мнению заявителей, опровергает вывод арбитражного суда о контроле компании Orneto Partners LP и Пурима Д.Ю., как иностранных инвесторов и группы лиц, над стратегическим обществом „Калининградский морской торговый порт“ и, соответственно, исключает необходимость представления в уполномоченный орган информации и предварительного согласования сделок», — говорится в определении.

Областной арбитражный суд не согласился этими доводами, указав, что при принятии решения об изъятии ценных бумаг у Дмитрия Пурима и шотландской фирмы он основывался на федеральном законе «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Согласно этому документу, предварительному согласованию подлежат сделки по приобретению «не представляющим информации» иностранным инвестором доли в стратегическом предприятии в более чем 25%.

В результате суд отказал Дмитрию Пуриму и компании «Коксохимтранс» в пересмотре дела. Это решение может быть обжаловано в течение месяца в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

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В мае первая инстанция удовлетворила иск Генпрокуратуры, поданный совместно с ФАС. В надзорном ведомстве посчитали, что «группа лиц, в которую входит иностранный инвестор», установила контроль над Калининградским морским торговым портом, указав, что сделки не согласовали с Правительством РФ. Предприятие сочли организацией, имеющей «стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Прокуратура требовала взыскать в доход государства 46 500 незаконно проданных ценных бумаг. Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение первой инстанции без изменения.

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