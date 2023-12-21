Собственник отеля «Москва Красносельская» перерегистрировался в Калининграде

В специальном административном районе на Острове в Калининграде зарегистрировалась международная компания «Гранвиако», которая является собственником отеля «Москва Красносельская». Фирму включили в декабре в реестр резидентов САР на сайте Корпорации развития области.



По сведениям из Единого госреестра юрлиц, до этого она была зарегистрирована на Кипре под названием Granviaco Enterprises Limited. Как пишет «Интерфакс», эта компания владеет ООО «Красносельское», которое выступает собственником отеля «Москва Красносельская» (до февраля 2023 года — Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya).

Ранее сообщалось, что в декабре в калининградский офшор перешла компания бывшего топ-менеджера «Лукойла» Валерия Субботина Maslior Invetsments Limited. До этого она была зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах.